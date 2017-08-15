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Пограничники: "Агент СБУ" ехал в Крым без запрещенных предметов

Вторник, 15 августа 2017, 17:59

Государственная пограничная служба заявляет, что 9 августа задержанный в оккупированном Крыму Геннадий Лимешко пересек админграницу без запрещенных предметов.

Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян, передает "5 канал".

"Действительно данный гражданин 9-го числа пересек админграницу с временно оккупированным Крымом. Но никаких запрещенных предметов у него при себе не было, тем более тротиловых шашек", - отметил Слободян.

"Со стороны оккупантов его также без проблем пропустили на полуостров. Поэтому говорить, что это диверсант или тем более работник спецслужб, там имел задачу разрушить "все и вся" - пока оснований нет", - добавил он.

Как сообщалось, во вторник ФСБ России заявила о задержании в оккупированном Крыму "агента Службы безопасности Украины" Геннадия Лимешко, который "пытался повредить линию электропередачи и планировал другие диверсии".

В сообщении также говорится, что задержанный ранее проходил службу в зоне ATO в должности "старшего разведчика глубинной разведки в одной из воинских частей ВСУ".

В СБУ назвали это заявление фейком.

В Генштабе заявили, что задержанный в оккупированном РФ Крыму гражданин Украины Геннадий Лимешко служил в Вооруженных силах Украины по контракту и был уволен в мае текущего года.

Темы: КрымРосcия
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