Експерт, на якого посилалась NYT: Україна може довести свою невинуватість

Експерт з ракет із Міжнародного інституту стратегічних досліджень Майкл Ельман,на якого посилалося розслідування The New York Times, вважає, що Україна має провести розслідування щодо ракетного скандалу спільно зі США.

Про це він заявив в інтерв’ю "Голосу Америки".

На запитання, що потрібно зробити Україні, аби зменшити шкоду для себе у цій ситуації, Ельман відповів:

"Я би порекомендував провести розслідування. Почати діалог із урядом США, з розвідкою США, дізнатись, чи вони можуть надати докази, або інформацію, і провести криміналістичний аналіз, щоб спробувати визначити ймовірність, вірогідність того, що це мало місце".

"І якщо це таки сталося, і уряд не мав до цього відношення, вони мають заявити: "Ось що сталося відповідно до наших висновків", - додав він.

Ельман ще раз повторив, що не вважає, що уряд України сприяв КНДР в отриманні ракетних технологій. На його думку, технології Північна Корея отримала через незаконні мережі торгівців зброєю, кримінальних банд тощо.

Експерт також заявив, що не контактував з росіянами у цьому питанні, і не хотів нашкодити Україні своїм дослідженням.

"Я не контактую із будь-якими росіянами. Я не фанат Путіна. Я маю симпатію до України та співчуваю їй через анексію Криму. Я не беру участі в агітації, пропаганді, які спонсорують росіяни. Я не думаю, що The New York Times беруть участь у чомусь подібному", - наголосив він.

Також Ельман зазначив, що жодне його джерело не походить з України.

"Це особи, які часто відвідують Україну. Я не буду надавати інших подробиць", - додав експерт.

Окрім того Ельман зазначив, що, відповідно до його джерел, модифікації двигунів, які є у КНДР, також бачили в Україні.

"Це не означає, що КБ "Південне" здійснило ці модифікації. Це могли зробити інші. Або двигуни було створено одночасно, або ж йдеться про продукт, який було зроблено давно, а пізніше його використали якісь темні ділки, яким вдалося вивезти його за межі України або Росії", - наголосив він.

Також експерт припустив, що хтось міг викрасти ракети з КБ "Південне", чого не помітила охорона.

"Пам’ятайте, що йдеться про предмети, які більше не використовувались. Їх не використовували понад 10 років. Тож їх охорона не була би пріоритетом на противагу власне устаткуванню заводу та іншим подібним речам", - зазначив Ельман.

Як відомо,американське видання The New York Times опублікувало статтю, в якій, посилаючись на слова Ельмана, вказ ало, що успіх запусків ракет Північною Кореєю став можливий через закупівлі на чорному ринку двигунів, можливо, з українського заводу "Південмаш".

Секретар РНБО України Олександр Турчинов у своєму коментарі у відповідь напублікацію The New York Times заявив, що Україна не постачала ракетні двигуни і будь-які ракетні технології в Північну Корею.

Появу відповідних публікацій в іноземних ЗМІ в Мінінформполітики України і назаводі "Південмаш" назвали провокацією і кампанією російських спецслужб.

В.о. голови Державного космічного агентства України Юрій Радченко зазначив, що Україна раніше постачала космічні ракети з двигунами РД-250 до Росії, і що зараз РФ цілком може передавати їх Північній Кореї.