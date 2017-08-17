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Суд послабив запобіжний захід щодо Мартиненка

Четвер, 17 серпня 2017, 12:53

Солом'янський районний суд Києва дозволив колишньому народному депутату Миколі Мартиненку залишати межі Києва й області.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрія Перова.

В цілому суд частково задовольнив клопотання про продовження запобіжного заходу Мартиненко до 17 жовтня. Згідно з рішенням, озвученим суддею на засіданні в четвер, щодо Мартиненко зберігається запобіжний захід у вигляді взяття на поруки.

Так, екс-парламентарій на першу вимогу повинен приходити до Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, сповіщати про зміну місця проживання, а також здати паспорти для виїзду за кордон.

При цьому Перов пояснив, що тепер екс-нардеп може залишати територію Києва й Київської області, що заборонялося йому попереднім запобіжним заходом.

Як повідомлялося, 14 серпня Солом'янський суд відмовив у задоволенні клопотання Мартиненка щодо зміни запобіжного заходу в частині зобов'язання не виїжджати без дозволу з Києва та Київської області, а також здавати документи для виїзду за кордон.

20 квітня НАБУ затримало Мартиненка за підозрою у створенні злочинної організації і розкраданні 17,28 млн доларів при закупівлі уранового концентрату для державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

Згодом його відпустили на поруки.

Теми: Мартиненкосуд
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