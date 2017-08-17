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Суд ослабил меру пресечения для Мартыненко

Четверг, 17 августа 2017, 12:53

Соломенский районный суд Киева разрешил бывшему народному депутату Николаю Мартыненко покидать пределы Киева и области.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрея Перова.

В целом суд частично удовлетворил ходатайство о продлении меры пресечения Мартыненко до 17 октября. Согласно решению, озвученному судьей на заседании в четверг, в отношении Мартыненко сохраняется мера пресечения в виде взятия на поруки.

Так, экс-парламентарий по первому требованию должен приходить в Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру, извещать о смене места проживания, а также сдать паспорта для выезда за границу.

При этом Перов пояснил, что теперь экс-нардеп может покидать территорию Киева и Киевской области, что запрещалось ему ранее действовавшей мерой пресечения.

Как сообщалось, 14 августа Соломенский суд отказал в удовлетворении ходатайства Мартыненко относительно изменения меры пресечения в части обязательства не выезжать без разрешения из Киева и Киевской области, а также сдать документы для выезда за границу.

20 апреля НАБУ задержала Мартыненко по подозрению в создании преступной организации и хищении $17,28 млн при закупке уранового концентрата для государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

Впоследствии его отпустили на поруки.

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Темы: Мартыненкосуд
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