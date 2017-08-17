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Холдинг Новинського заявляє, що його знову обшукують

Четвер, 17 серпня 2017, 14:07

Генеральна прокуратура в черговий раз проводять обшуки на суднобудівних підприємствах у Херсоні й Миколаєві, а також у центральному офісі "Смарт-Холдингу" та квартирах співробітників.

Про це йдеться в повідомленні на сайті холдингу.

"На верфях це вже 7-й обшук за рік", - підкреслюють на підприємстві.

За інформацією "Смарт-Холдингу", цього разу обшук проходить в рамках досудового розслідування щодо можливого зловживання службовим становищем представниками Фонду держмайна і Міністерства промполітики при внесенні змін до договору купівлі-продажу акцій Чорноморського суднобудівного заводу (Миколаїв), а також умисного доведення до банкрутства ЧСЗ. У центральному офісі слідчі дії проводяться щодо боргу миколаївського заводу в розмірі 48 тисяч гривень.

На підприємстві нагадали, що зараз акції Чорноморського суднобудівного заводу знаходяться під арештом за поданням Генеральної прокуратури.

"Ми в черговий раз висловлюємо протест проти систематичних обшуків. У такого роду слідчих діях, які законодавством передбачені лише у крайніх випадках, ми вбачаємо необґрунтований тиск з боку влади, яка використовує правоохоронців у своїх корисливих інтересах, на бізнес і його головного акціонера - опозиційного політика Вадима Новинського", - йдеться в заяві "Смарт-Холдингу".

Там навіть пригрозили Генпрокуратурі, що дадуть "гідну відсіч подібним діям".

Як відомо, на початку грудня 2016 військова прокуратура провела обшук у будинку одного з керівників "Смарт-Холдингу". Також про обшуки у компанії повідомляли 25 вересня.

15 лютого 2017 У "Смарт-холдингу" заявили про черговий обшук.

Суднобудівний бізнес Смарт холдингу об'єднує компанія Smart Maritime Group. SMG управляє Чорноморським суднобудівним заводом, Херсонським суднобудівним заводом, Миколаївським машинобудівним заводом і термінальним комплексом "Очаків". Бенефіціаром Смарт-холдингу є бізнесмен і політик Вадим Новинський.

SMG у 2016 році збільшив обсяг виробництва в порівнянні з 2015 роком на 49% - до 395 млн грн.

Українська правда

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Теми: надзвичайна подіяНовинськийГенпрокуратура
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