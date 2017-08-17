Холдинг Новинского заявляет, что его снова обыскивают

Генеральная прокуратура в очередной раз проводят обыски на судостроительных предприятиях в Херсоне и Николаеве, а также в центральном офисе "Смарт-Холдинга" и квартирах сотрудников.

Об этом говорится в сообщении на сайте холдинга.

"На верфях это уже 7-й обыск за год", - подчеркивают на предприятии.

По информации "Смарт-Холдинга", в этот раз обыск проходит в рамках досудебного расследования возможного злоупотребления служебным положением представителями Фонда госимущества и Министерства промполитики при внесении изменений в договор купли-продажи акций Черноморского судостроительного завода (Николаев), а также умышленного доведения до банкротства ЧСЗ. В центральном офисе следственные действия проводятся в отношении долга николаевского завода в размере 48 тысяч гривен.

На предприятии напомнили, что сейчас акции Черноморского судостроительного завода находятся под арестом по представлению Генеральной прокуратуры.

"Мы в очередной раз выражаем протест против систематических обысков. В такого рода следственных действиях, которые законодательством предусмотрены только в крайних случаях, мы усматриваем необоснованное давление со стороны власти, которая использует правоохранителей в своих корыстных интересах, на бизнес и его главного акционера - оппозиционного политика Вадима Новинского", - говорится в заявлении "Смарт-Холдинга".

Там даже пригрозили Генпрокуратуре, что дадут "достойный отпор подобным действиям".

Как известно, в начале декабря военная прокуратура провела обыск в доме одного из руководителей "Смарт-Холдинга". Также об обысках в компании сообщали 25 сентября.

15 февраля 2017 В "Смарт-холдинга" сообщили об очередном обыске.

Судостроительный бизнес Смарт холдинга объединяет компания Smart Maritime Group. SMG управляет Черноморским судостроительным заводом, Херсонским судостроительным заводом, Николаевским машиностроительным заводом и терминальным комплексом "Очаков". Бенефициаром Смарт-холдинга является бизнесмен и политик Вадим Новинский.

SMG в 2016 году увеличил объем производства по сравнению с 2015 годом на 49% - до 395 млн грн.

Украинская правда