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В Україні запускають сайт ідентифікації бойовиків

Четвер, 17 серпня 2017, 16:49

Волонтери проекту "Миротворець" запускають онлайн-систему з розпізнавання сепаратистів, терористів та інших злочинців, що називається Identigraf.

Про це повідомив у Facebook народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко.

За його словами, запуск сайту відбудеться опівночі перед Днем незалежності, 24 серпня.

"Унікальна, що не має аналогів у світі, відкрита для всіх і кожного", - описав нову систему Геращенко.

Він розповів, що розробка цієї системи зайняла 9 місяців і була проведена у співпраці з однією з найвідоміших світових соціальних мереж.

"Унікальність цієї системи в тому, що це перша в світі система, яка буде працювати у відкритому доступі в мережі Інтернет для пошуку сепаратистів, терористів і злочинців. Всі інші подібні системи, засновані на алгоритмі розпізнавання осіб, працюють або в режимі секретності в офісах провідних спецслужб, або використовуються в закритому режимі в комерційних цілях", - говорить нардеп.

За словами Геращенка, система Identigraf зможе за 20-30 секунд обробляти мільйони фотографій сепаратистів, терористів і бойовиків, зібраних волонтерами центру "Миротворець".

Він зазначив, що система, зокрема, допоможе перевірити, чи була та чи інша людина замішана в антиукраїнські виступи або військові дії проти України.

"Можуть бути встановлені особи російських військових, які вторглися без оголошення війни до Криму і Донбасу і вбивали наших солдатів і офіцерів", - заявив депутат.

Він також дав посилання на новий сайт і повідомив, що ресурс вже працює, але поки що тільки в тестовому режимі.

"Поки що, до 24 серпня, цей сайт працює в тестовому режимі і на ньому опубліковані інструкції, як Ви можете допомогти нашій країні і всьому світу в справі визначення тих осіб, хто підняв свою руку на незалежність і цілісність України", - сказав Геращенко.

Українська правда

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Теми: ДонбасАТОінтернетГеращенко Антонволонтери
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