Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине запускают сайт идентификации боевиков

Четверг, 17 августа 2017, 16:49

Волонтеры проекта "Миротворец" запускают онлайн-систему по распознаванию сепаратистов, террористов и прочих преступников под названием Identigraf.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко.

По его словам, запуск сайта состоится в полночь перед Днем независимости, 24 августа.

"Уникальная, не имеющая аналогов в мире, открытая для всех и каждого", - описал новую систему Геращенко.

Он рассказал, что разработка этой системы заняла 9 месяцев и была проведена в сотрудничестве с одной из самых известных мировых социальных сетей.

"Уникальность этой системы в том, что это первая в мире система, которая будет работать в открытом доступе в сети Интернет для поиска сепаратистов, террористов и преступников. Все остальные подобные системы, основанные на алгоритме распознавания лиц, работают или в режиме секретности в офисах ведущих спецслужб, или используются в закрытом режиме в коммерческих целях", - говорит нардеп.

По словам Геращенко, система Identigraf сможет за 20-30 секунд обрабатывать миллионы фотографий сепаратистов, террористов и боевиков, собранных волонтерами центра "Миротворец".

Он отметил, что система, в частности, поможет проверить, был ли тот или иной человек замешан в антиукраинских выступлениях или военных действиях против Украины.

"Могут быть установлены личности российских военных, вторгшихся без объявления войны в Крым и Донбасс и убивавшие наших солдат и офицеров", - заявил депутат.

Он также дал ссылку на новый сайт и сообщил, что ресурс уже работает, но пока только в тестовом режиме.

"Пока, до 24 августа, этот сайт работает в тестовом режиме и на нем опубликованы инструкции по тому, как Вы можете помочь нашей стране и всему миру в деле определения тех лиц, кто поднял свою руку на независимость и целостность Украины", - сказал Геращенко.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассАТОинтернетГеращенко Антонволонтеры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
20:51
фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного
20:41
Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные БТР, в правительстве объяснили почему
20:38
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА с юга
20:25
Две партии коалиции Германии выступили против инициативы оппозиции о Taurus для Украины
20:13
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
20:10
Россияне атакуют на большинстве направлений, пытаются прорвать оборону ВСУ
19:53
Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
Все новости...
Реклама: