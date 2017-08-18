Слідчіі дії щодо Сущенка можуть закінчитися у вересні

Слідчі дії у справі незаконно затриманого в Москві українського журналіста Романа Сущенка можуть закінчитися у вересні, якщо іх не почнуть навмисно "гальмувати".

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на адвоката журналіста Марка Фейгіна.

"Якщо справу Сущенка не почнуть гальмувати, то можу дати попередній прогноз, що у вересні вийдемо на завершення слідчих дій", - сказав він.

Адвокат також зазначив, що в обговорення питання про обмін Сущенка на міжнародному рівні є політична динаміка.

Як відомо, Сущенка, який з 2010 року працював кореспондентом "Укрінформу" у Франції, 30 вересня 2016 року затримали в Москві, куди він прибув із приватною поїздкою.

7 жовтня йому висунули звинувачення в "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.

24 січня 2017 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій вимагала від РФ звільнити Сущенка, а також припинити переслідувати українських журналістів на території анексованого Криму.