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Следственные действия по Сущенко могут закончиться в сентябре

Пятница, 18 августа 2017, 16:45

Следственные действия по делу незаконно задержанного в Москве украинского журналиста Романа Сущенко могут закончиться в сентябре, если их не начнут намеренно "тормозить".

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на адвоката журналиста Марка Фейгина.

"Если дело Сущенко не начнут тормозить, то могу дать предварительный прогноз, что в сентябре выйдем на завершение следственных действий", - сказал он.

Адвокат также отметил, что в обсуждение вопроса об обмене Сущенко на международном уровне есть политическая динамика.

Как известно, Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему предъявили обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.

24 января 2017 Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой потребовала от РФ освободить Сущенко, а также прекратить преследовать украинских журналистов на территории аннексированного Крыму.

Темы: Сущенко
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