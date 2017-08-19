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Тука: вивезення вугілля з ОРДЛО в РФ - привід для позовів

Субота, 19 серпня 2017, 13:24

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука вважає, що в разі наявності доказів вивезення вугілля з родовищ на території ОРДЛО до Росії це може стати приводом для подачі позовів до міжнародних судів.

"Якщо такі події відбуваються, то це суперечить міжнародним нормам. Є у нас можливість отримати фотознімки з високою роздільною здатністю, в тому числі фото перетину держкордону, і якщо такі факти будуть зафіксовані, то це як мінімум привід для подачі позовів. ...Фактів у нас немає, є тільки заяви в пресі", - сказав він журналістам в суботу в Києві.

За його словами, кожне родовище, зокрема вугільне, має певну специфіку.

"Неможливо видати вугілля, видобуте на Донбасі, за видобуте, наприклад, у Кемерово", - додав Тука.

Він також уточнив, що будь-які зовнішньоекономічні операції за всіма міжнародними нормами повинні відбуватися при наявності певних дозвільних документів.

"Відповідно, якщо у товару немає документа, то мова йде про контрабанду. А якщо мова йде про вугілля, яке добули на тимчасово непідконтрольній Україні території, то це фактично може йти мова про військові злочини, які будуть свідчити про розкрадання надр України", - роз'яснив заступник міністра.

Тука зазначив, що такими фактами повинні займатися правоохоронні органи.

Як повідомлялося, 17 серпня Тука заявив, що Україна може в судах довести, що РФ через фірми-прокладки продає в Європу вугілля з окупованих територій Донбасу.

Інтерфакс-Україна

"Українська правда" у Threads

Теми: Тукавугілля
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