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Российский центр вывез в РФ новую группу украинской молодежи

Понедельник, 21 августа 2017, 10:21
Группа молодых украинских деятелей искусства, которые поехали в Россию
rs.gov.ru

Из Киева в Великий Новгород прибыла группа молодых украинских художников.

Об этом сообщается на сайте Российского центра науки и культуры в Киеве.

По его информации, живописцы приехали в город 16 августа, они являются участниками международного творческого проекта "Три Софии: София Киевская, София Новгородская, София Полоцкая". В России у них будут "пленэры, творческие встречи и дискуссии".

В центре заявляют, что вместе с украинцами путешествуют также молодые художники из Беларуси и РФ.

Сообщается, что проект реализуется Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества стран СНГ при поддержке Россотрудничества, представительством которого в Украине является вышеуказанный центр, Министерства информации Белоруссии, а также Украинского фонда культуры, и приурочен к 1030-летию Крещения Руси.

"Итоговая выставка будет развернута 2 сентября в Софийском соборе в Полоцке (Беларусь – ред.) и станет одним из главных событий празднований 1155-летия этого древнего белорусского города и 500-летия белорусского книгопечатания", - сказано в сообщении.

На встрече с участниками проекта, прошедшей в российском центре в Киеве, выступил его руководитель Константин Воробьёв.

"Три Софии" - часть большой международной гуманитарной акции "Минская инициатива", в рамках которой в нынешнем году уже прошли презентации альманаха молодых поэтов России, Украины и Белоруссии "Terra poetica", состоялись семинары и творческие дискуссии "Особый театр для особого зрителя", объединившие режиссёров, драматургов, педагогов и психологов из трёх стран с целью создания новых кукольных спектаклей для детей, страдающих врождёнными заболеваниями", - рассказал он.

Как сообщалось, 12 августа Российский центр науки и культуры в Киеве отправил около 70 учеников украинских школ в Москву и Санкт-Петербург для участия в учебно-образовательной программе Россотрудничества "Здравствуй, Россия!".

Вывоз украинских учеников в РФ вызвал возмущение в Раде. Нардеп Наталья Веселова направила депутатский запрос в ряд украинских ведомств с требованием объяснить ситуацию.

Глава СБУ Василий Грицак поручил сотрудникам службы разобраться с вывозом учеников.

В Министерстве образования и науки Украины заявили, что не имеют права запрещать подобные инициативы.

Как известно, Российский центр науки и культуры в Киеве является представительством в Украине Федерального агентства РФ по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

В 1987 году в Украине была создана неправительственная благотворительная организация "Украинский фонд культуры". Но сейчас, похоже, она не функционирует - последнее сообщение на ее странице в Facebook было сделано еще в 2013 году, а телефон не обслуживается.

В марте 2017 Верховная Рада создала в Украине организацию с похожим названием - "Украинский культурный центр".

Евгений Кизилов, УП

Темы: Росcияскандалкультура
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