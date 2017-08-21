Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Убивство в СІЗО: Мін'юст скаржиться на бідність пенітенціарної системи

Понеділок, 21 серпня 2017, 16:02

У Міністерстві юстиції нарікають на недофінансування як один з факторів, який призвів до звірячого вбивства співробітниці Одеського СІЗО.

Про це заявив на брифінгу в понеділок заступник міністра юстиції Денис Чернишов, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, цього року відбулося 20 нападів на співробітників пенітенціарних установ, останній випадок - в Одеському ізоляторі.

Крім того, заступник міністра юстиції звернув увагу, що інцидент, який спричинив загибель співробітниці ізолятора, ще раз показав небезпечність цієї роботи і необхідність залучення уваги до системі і реформ, які проходять в ній.

Зокрема, за словами Чернишова, ключовою проблемою залишається недоукомплектація співробітників. Через низький рівень фінансування і, відповідно, низьку зарплату, чоловіки не хочуть йти працювати в пенітенціарну систему, а в деяких установах майже половина персоналу - жінки, в цілому ж некомплект складає близько 50%.

Заступник міністра зазначив, що бюджет системи на цей рік становить близько 40% від необхідних потреб - менше 4 млрд грн на всю пенітенціарну систему.

"Просимо звернути на це увагу Міністерство фінансів, бюджетний комітет, Верховну Раду", - підкреслив Чернишов.

Як повідомлялося, 17 серпня ув'язнений Одеського СІЗО убив і розчленував співробітницю слідчого ізолятора. На час розслідування від своєї посади усунений начальник СІЗО В'ячеслав Коваль.

У зв'язку з цим генпрокурор Юрій Луценко збирається в понеділок, 21 серпня, зустрітися з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та попросити його призначити конкурс з оновлення особового складу пенітенціарної системи України.

Зараз проходить реформа української пенітенціарки. У травні 2016 року було вирішено ліквідувати Державну пенітенціарну службу з покладанням її функцій на Міністерство юстиції. Процес ліквідації досі триває.

Як відомо, лише за два місяці 2017 року вісім чиновників Міністерства юстиції України отримали винагороди більш ніж на 23 мільйони гривень.

Теми: СІЗООдесаМін'юствбивство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
СІЗО
ВАКС залишив Микитася в СІЗО, але зменшив заставу до 20 мільйонів
Кримська татарка Умерова, яку утримує Росія, написала листа із СІЗО
Ще один російський топменеджер помер за загадкових обставин – росЗМІ
Останні новини
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
12:52
Президент Німеччини розкритикував уряд за погану комунікацію з населенням
12:40
Microsoft вкотре стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
12:23
Трамп має заплатити $400 тисяч NYT, де вперше розповіли про його податкові махінації
12:14
По усій Україні лунала тривога – у повітрі був російський МіГ
Усі новини...
Реклама: