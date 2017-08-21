Убивство в СІЗО: Мін'юст скаржиться на бідність пенітенціарної системи

У Міністерстві юстиції нарікають на недофінансування як один з факторів, який призвів до звірячого вбивства співробітниці Одеського СІЗО.

Про це заявив на брифінгу в понеділок заступник міністра юстиції Денис Чернишов, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, цього року відбулося 20 нападів на співробітників пенітенціарних установ, останній випадок - в Одеському ізоляторі.

Крім того, заступник міністра юстиції звернув увагу, що інцидент, який спричинив загибель співробітниці ізолятора, ще раз показав небезпечність цієї роботи і необхідність залучення уваги до системі і реформ, які проходять в ній.

Зокрема, за словами Чернишова, ключовою проблемою залишається недоукомплектація співробітників. Через низький рівень фінансування і, відповідно, низьку зарплату, чоловіки не хочуть йти працювати в пенітенціарну систему, а в деяких установах майже половина персоналу - жінки, в цілому ж некомплект складає близько 50%.

Заступник міністра зазначив, що бюджет системи на цей рік становить близько 40% від необхідних потреб - менше 4 млрд грн на всю пенітенціарну систему.

"Просимо звернути на це увагу Міністерство фінансів, бюджетний комітет, Верховну Раду", - підкреслив Чернишов.

Як повідомлялося, 17 серпня ув'язнений Одеського СІЗО убив і розчленував співробітницю слідчого ізолятора. На час розслідування від своєї посади усунений начальник СІЗО В'ячеслав Коваль.

У зв'язку з цим генпрокурор Юрій Луценко збирається в понеділок, 21 серпня, зустрітися з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та попросити його призначити конкурс з оновлення особового складу пенітенціарної системи України.

Зараз проходить реформа української пенітенціарки. У травні 2016 року було вирішено ліквідувати Державну пенітенціарну службу з покладанням її функцій на Міністерство юстиції. Процес ліквідації досі триває.

Як відомо, лише за два місяці 2017 року вісім чиновників Міністерства юстиції України отримали винагороди більш ніж на 23 мільйони гривень.