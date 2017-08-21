Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Убийство в СИЗО: Минюст жалуется на бедность пенитенциарной системы

Понедельник, 21 августа 2017, 16:02

В Министерстве юстиции сетуют на недофинансирование как один из факторов, приведший к зверскому убийству сотрудницы Одесского СИЗО.

Об этом рассказал на брифинге в понедельник заместитель министра юстиции Денис Чернышов, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, в этом году произошло 20 нападений на сотрудников пенитенциарных учреждений, последний случай - в Одесском изоляторе.

Кроме того, замминистра юстиции обратил внимание, что инцидент, повлекший гибель сотрудницы изолятора, еще раз показал небезопасность этой работы и необходимость привлечения внимания к системе и реформам, проходящим в ней.

В частности, по словам Чернышова, ключевой проблемой остается недоукомплектация сотрудников. Из-за низкого уровня финансирования и, соответственно, низкой зарплаты, мужчины не хотят идти работать в пенитенциарную систему, а в некоторых учреждениях почти половина персонала - женщины, в целом же некомплект составляет около 50%.

Замминистра отметил, что бюджет системы на этот год составляет около 40% от необходимых нужд - менее 4 млрд грн на всю пенитенциарную систему.

"Просим обратить на это внимание Министерство финансов, бюджетный комитет, Верховную Раду", - подчеркнул Чернышов.

Как сообщалось, 17 августа заключенный Одесского СИЗО убил и расчленил сотрудницу следственного изолятора. На время расследования от своей должности отстранен начальник СИЗО Вячеслав Коваль.

В связи с этим генпрокурор Юрий Луценко собирается в понедельник, 21 августа, встретиться с премьер-министром Владимиром Гройсманом и попросить его назначить конкурс по обновлению личного состава пенитенциарной системы Украины.

Сейчас проходит реформа украинской пенитенциарки. В мае 2016 было решено ликвидировать Государственную пенитенциарную службу с возложением ее функций на Министерство юстиции. Процесс ликвидации до сих пор продолжается.

Как известно, всего за два месяца 2017 года восемь чиновников Министерства юстиции Украины получили вознаграждений на более чем 23 миллиона гривен.

Темы: СИЗООдессаМинюстубийство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
СИЗО
ВАКС оставил Микитася в СИЗО, но уменьшил залог до 20 миллионов
Крымская татарка Умерова, которую удерживает Россия, написала письмо из СИЗО
Еще один российский топ-менеджер умер при загадочных обстоятельствах – росСМИ
Последние новости
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:48
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, два сбили над Сумщиной
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
20:51
фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного
Все новости...
Реклама: