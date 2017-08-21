Убийство в СИЗО: Минюст жалуется на бедность пенитенциарной системы

В Министерстве юстиции сетуют на недофинансирование как один из факторов, приведший к зверскому убийству сотрудницы Одесского СИЗО.

Об этом рассказал на брифинге в понедельник заместитель министра юстиции Денис Чернышов, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, в этом году произошло 20 нападений на сотрудников пенитенциарных учреждений, последний случай - в Одесском изоляторе.

Кроме того, замминистра юстиции обратил внимание, что инцидент, повлекший гибель сотрудницы изолятора, еще раз показал небезопасность этой работы и необходимость привлечения внимания к системе и реформам, проходящим в ней.

В частности, по словам Чернышова, ключевой проблемой остается недоукомплектация сотрудников. Из-за низкого уровня финансирования и, соответственно, низкой зарплаты, мужчины не хотят идти работать в пенитенциарную систему, а в некоторых учреждениях почти половина персонала - женщины, в целом же некомплект составляет около 50%.

Замминистра отметил, что бюджет системы на этот год составляет около 40% от необходимых нужд - менее 4 млрд грн на всю пенитенциарную систему.

"Просим обратить на это внимание Министерство финансов, бюджетный комитет, Верховную Раду", - подчеркнул Чернышов.

Как сообщалось, 17 августа заключенный Одесского СИЗО убил и расчленил сотрудницу следственного изолятора. На время расследования от своей должности отстранен начальник СИЗО Вячеслав Коваль.

В связи с этим генпрокурор Юрий Луценко собирается в понедельник, 21 августа, встретиться с премьер-министром Владимиром Гройсманом и попросить его назначить конкурс по обновлению личного состава пенитенциарной системы Украины.

Сейчас проходит реформа украинской пенитенциарки. В мае 2016 было решено ликвидировать Государственную пенитенциарную службу с возложением ее функций на Министерство юстиции. Процесс ликвидации до сих пор продолжается.

Как известно, всего за два месяца 2017 года восемь чиновников Министерства юстиции Украины получили вознаграждений на более чем 23 миллиона гривен.