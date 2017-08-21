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Добкин проиграл апелляцию

Понедельник, 21 августа 2017, 17:39

Апелляционный суд Киева отклонил ходатайство народного депутата Михаила Добкина об отмене ему меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 50 миллионов залога.

Такое решение зачитал председательствующий судья Олег Присяжнюк.

"Меру пресечения оставить без изменений. Ходатайство отклонить" - зачитал судья.

В свою очередь Добкин заявил, что будет обращаться в Европейский суд по правам человека.

Во время заседания он просил суд принять новое решение – отпустить его под личное обязательство.

"Я не нарушал закон по одному обвинению и готов всячески помогать следствию, чтобы дело передали в суд", - говорил нардеп.

Вместе с тем сторона обвинения утверждала, что личное обязательство для Добкина является неприемлемым, поскольку он может влиять на свидетелей и уничтожать документы.

 

Как известно, Печерский райсуд Киева избрал нардепу от Опоблоку Михаила Добкина мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с альтернативой внесения залога в сумме 50 млн. гривен.

29 июня генпрокурор Юрий Луценко внес представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержании и аресте Добкина.

В действиях нардепа видят признаки умышленной заговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействие мошенничества с целью завладения 78 га земельных участков г.. Харькова нормативной стоимостью более 220 млн грн.

Добкин отрицает все обвинения.

13 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к ответственности, задержание и арест нардепа.

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Роман Кравец, УП

Темы: ДобкинсудГенпрокуратура
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