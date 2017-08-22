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Депутат від Оппоблоку Німченко заявив, що відмовився від відсуджених у держави грошей

Вівторок, 22 серпня 2017, 01:27

Нардеп від Опозиційного блоку Василь Німченко заявив, що інформація, поширена в ЗМІ про те, що він відсудив у держави півмільйона гривень, не відповідає дійсності.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Опозиційного блоку.

"Я домігся справедливості - для мене це головне. Я не збирався і не збираюся отримувати відсуджені кошти у держави", - заявив Німченко.

За його словами, ще в 2006 році ряд суддів Конституційного Суду України звернулися за судовим захистом у зв'язку з недонарахованням і не виплатою їм заробітної плати.

"Після 12 річної судової тяганини суди трьох інстанцій визнали мою правоту і постановили стягнути з Конституційного Суду України необгрунтовано невиплачену заробітну плату з урахуванням індексу інфляції, обумовленого десятирічним розглядом справи", - зазначив Німченко.

Раніше повідомлялося, що депутат ВР від Опозиційного блоку Василь Німченко відсудив у держави майже півмільйона гривень.

Згідно з відповідними змінами до майнового стану, кошти, у сумі 498408 гривень, він отримав, відповідно до Постанови Окружного адміністративного суду м. Києва від 23 березня 2016 року (№ 2а-1485/11/2670).

"Українська правда" у Threads

Теми: деклараціїОпозиційний блок
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