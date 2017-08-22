Депутат от Оппоблока Нимченко заявил, что отказался от отсуженных у государства денег
Нардеп от Оппозиционного блока Василий Нимченко заявил, что информация, распространенная в СМИ о том, что он отсудил у государства полмиллиона гривен, не соответствует действительности.
Об этом говорится в сообщении на сайте Оппозиционного блока.
"Я добился справедливости - для меня это главное. Я не собирался и не собираюсь получать отсуженные средства у государства", - заявил Нимченко.
По его словам, еще в 2006 году ряд судей Конституционного Суда Украины обратились за судебной защитой в связи с недоначислением и не выплатой им заработной платы.
"После 12 летней судебной тяжбы суды трех инстанций признали мою правоту и постановили взыскать с Конституционного Суда Украины необоснованно невыплаченную заработную плату с учетом индекса инфляции, обусловленного десятилетним рассмотрением дела", - отметил Нимченко.
Ранее сообщалось, что депутат ВР от Оппозиционного блока Василий Нимченко отсудил у государства почти полмиллиона гривен.
Согласно изменениям имущественного положения, средства, в сумме 498 408 гривен, он получил в соответствии с Постановлением Окружного административного суда г. Киева от 23 марта 2016 (№ 2а-1485/11/2670).