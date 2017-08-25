Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Активіст, який охороняв Меморіал Нємцова, помер після нападу на нього

П'ятниця, 25 серпня 2017, 01:24

Активіст Іван Скрипниченко, який брав участь у чергуваннях на місці вбивства Бориса Нємцова на Великому Москворецькому мосту, помер через кілька днів після нападу на нього під час чергування.

Про це повідомив активіст Андрій Маргулєв, пише "Медіазона".

За словами Маргулєва, близько 10 години вечора 15 серпня Скрипниченко чергував на мосту. До нього підійшов невідомий чоловік і спробував з ним заговорити. Скрипниченко відвернувся, і тоді чоловік ударив його кулаком в ніс.

Активісти викликали на міст поліцію, а потерпілого доставили в НДІ швидкої допомоги імені Скліфосовського, де йому діагностували перелом. Нападника поліцейські не знайшли. Після огляду у лікаря Скрипниченко поїхав додому.

"Через пару днів ми з ним зідзвонювалися, він збирався йти і писати заяву в ОВД "Китай-город" і, швидше за все, так і зробив. Він планував виїхати у відпустку, але в результаті не поїхав, а ліг в лікарню для виправлення наслідків перелому. 23 серпня він помер. Результатів судмедекспертизи поки немає, але, ймовірно, він помер через тромб, що відірвався", - розповів Маргулєв.

Як відомо, учасники чергувань на місці вбивства Бориса Нємцова охороняють народний меморіал в його пам'ять - влада Москви регулярно прибирає з моста квіти та інші символи. Активісти виступають за те, щоб узаконити меморіал.

Теми: РосіяНємцов
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
Росія
Українці знову можуть повернутися з території РФ через пункт пропуску на Сумщині
Пєсков відхрестився від заяви, що Путін набере понад 90% голосів
У Кремлі заявили, що претендують лише на ту територію України, яку записали в конституцію
Останні новини
14:27
Кулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
12:52
Президент Німеччини розкритикував уряд за погану комунікацію з населенням
Усі новини...
Реклама: