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Активист, охранявший Мемориал Немцова, умер после нападения на него

Пятница, 25 августа 2017, 01:24

Активист Иван Скрипниченко, который участвовал в дежурствах на месте убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту, умер через несколько дней после нападения на него во время дежурства. 

Об этом сообщил активист Андрей Маргулев, пишет "Медиазона".

По словам Маргулева, около 10 часов вечера 15 августа Скрипниченко дежурил на мосту. К нему подошел неизвестный мужчина и попытался с ним заговорить. Скрипниченко отвернулся, и тогда мужчина ударил его кулаком в нос.

Активисты вызвали на мост полицию, а пострадавшего доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где ему диагностировали перелом. Нападавшего полицейские не нашли. После осмотра у врача Скрипниченко поехал домой.

"Через пару дней мы с ним созвонились, он собирался идти и писать заявление в ОВД "Китай-город" и, скорее всего, так и сделал. Он планировал уехать в отпуск, но в итоге не уехал, а лег в больницу для исправления последствий перелома. 23 августа он умер. Результатов судмедэкспертизы пока нет, но, вероятно, он умер из-за оторвавшегося тромба", — рассказал Маргулев.

Как известно, участники дежурств на месте убийства Бориса Немцова охраняют народный мемориал в его память — власти Москвы регулярно убирают с моста цветы и другие символы. Активисты выступают за то, чтобы узаконить мемориал.

Темы: РосcияНемцов
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