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Порошенко нагородив нацгвардійця, який надав допомогу родині Чибінєєва

П'ятниця, 25 серпня 2017, 16:07

Президент Петро Порошенко нагородив медаллю "За врятоване життя" військовослужбовця Нацгвардії Сергія Добровольського, який надав першу медичну допомогу жінці, що постраждала від вибуху на вул. Грушевського 24 серпня.

"Я вчора був приємно вражений вашими професійними діями під час злочину, який негідники, злочинці скоїли проти родини Героя України. Ви не розгубилися, взяли ситуацію під контроль та  надали першу необхідну допомогу. І на моє тверде переконання саме так має діяти український воїн", - цитує Порошенка його прес-служба.

Добровольський, в свою чергу, розповів президенту про подробиці перших хвилин після інциденту в центрі столиці.

 
Фото прес-служби президента

Він разом з товаришами по службі повертався до пункту постійної дислокації їх батальйону, коли під час руху автобусу по вулиці Грушевського пролунав вибух.

"Проїжджаючи Кабінет міністрів, ми побачили, що з правого боку вулиці на пагорбі пролунав вибух. На наших очах, метрів на 15-20 попереду. Після вибуху жінка та чоловік впали", - сказав він.

Капітан Добровольський зупинив службовий автобус і разом з лейтенантом В.Ніконовим підбіг до потерпілих та надав їм першу медичну допомогу. За наказом капітана були виставлені 7 військовослужбовців для оточення місця події та недопущення до неї сторонніх осіб, також була викликана карета швидкої медичної допомоги і наряд патрульної поліції.

Президент попросив командування заохотити інших службовців батальйону НГУ військової частини 3030, які також працювали на місці події.

Як відомо, 24 серпня на вулиці Грушевського стався вибух.

Внаслідок нього постраждали дружина та мати дружини Героя України, командира роти снайперів 79 окремої десантно- штурмової бригади десантних військ ЗСУ Валерія Чибінєєва, а також офіцер 79 ОМБР. 

За фактом інциденту розпочато кримінальне провадження за статтею "Замах на умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб".

Сам Чибінєєв вважає, що члени його родини постраждали випадково. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Порошенконадзвичайна подія
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