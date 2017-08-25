Порошенко наградил нацгвардийца, который оказал помощь семье Чибинеева

Президент Петр Порошенко наградил медалью "За спасенную жизнь" военнослужащего Нацгвардии Сергея Добровольского, который оказал первую медицинскую помощь женщине, пострадавшей от взрыва на ул. Грушевского 24 августа.

"Я вчера был удивлен вашими профессиональными действиями во время преступления, которое негодяи, преступники совершили против семьи Героя Украины. Вы не растерялись, взяли ситуацию под контроль и оказали первую необходимую помощь. И по моему твердому убеждению, именно так должен действовать украинский воин", - цитирует Порошенко его пресс-служба.

Добровольский, в свою очередь, рассказал президенту о подробностях первых минут после инцидента в центре столицы.

Фото пресс-службы президента

Он вместе с сослуживцами возвращался в пункт постоянной дислокации их батальона, когда во время движения автобуса по улице Грушевского прогремел взрыв.

"Проезжая Кабинет министров, мы увидели, что с правой стороны улицы на холме прогремел взрыв. На наших глазах, метров на 15-20 впереди. После взрыва женщина и мужчина упали", - сказал он.

Капитан Добровольский остановил служебный автобус и вместе с лейтенантом В.Никоновым подбежал к пострадавшим и оказал им первую медицинскую помощь. По приказу капитана были выставлены 7 военнослужащих для окружения места происшествия и недопущения к нему посторонних лиц, также была вызвана карета скорой медицинской помощи и наряд патрульной полиции.

Президент попросил командование поощрить других служащих батальона НГУ воинской части 3030, которые также работали на месте происшествия.

Как известно, 24 августа на улице Грушевского в Киеве произошел взрыв.

Вследствие него пострадали жена и мать жены Героя Украины, командира роты снайперов 79 отдельной десантно-штурмовой бригады десантных войск ВСУ Валерия Чибинеева, а также офицер 79 ОМБР.

По факту инцидента начато уголовное производство по статье "Покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц".

Сам Чибинеев считает, что члены его семьи пострадали случайно.