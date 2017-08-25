Один з "податківців Клименка" помер від серцевого нападу - адвокат

Один з фігурантів справи "податківців Клименка", екс-глава ДПІ у Подільському районі Києва Олексій Ярошенко помер від серцевого нападу.

Про це повідомив 23 серпня у Facebook його адвокат Юрій Іващенко.

"Матіос загрався. У справі податківців перша смерть. По суті вбили фігуранта справи - Олексія Ярошенка. Його довели до серцевого нападу. Всього 41 рік. У справі немає перспективи, оскільки немає доказів. Тому в хід йде найбільший бруд, який може бути", - заявив він.

Адвокат стверджує, що, за інформацією близьких, на Ярошенка жорстко тиснули з військової прокуратури, схиляли до угоди зі слідством, погрожували кримінальним покаранням йому і його родині.

Як повідомлялося, 21 червня Апеляційний суд Києва змінив запобіжний захід Олексію Ярошенку.

"Постановити нову ухвалу, якою .. застосувати щодо Ярошенка запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 5 млн. грн", - зазначили у суді.

Ярошенко підозрювався у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 ("Створення злочинної організації"), ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 ("Зловживання владою або службовим становищем") КК України.

24 травня правоохоронці провели понад 400 обшуків у податківців у 15 областях України в рамках антикорупційної операції.

Поліція зібрала докази, що податкова служба за керівництва екс-глави Міндоходів та зборів Олександра Клименка завдала державі збитків через ненадходження до бюджету податків на суму 95,921 млрд гривень.

У рамках розслідування щодо злочинної групи екс-президента Віктора Януковича було затримано 24 екс-керівників Міністерства доходів та зборів.