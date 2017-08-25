Один из "налоговиков Клименко" умер от сердечного приступа - адвокат

Один из фигурантов дела "налоговиков Клименко", экс-глава ГНИ в Подольском районе Киева Алексей Ярошенко умер от сердечного приступа.

Об этом сообщил 23 августа в Facebook его адвокат Юрий Иващенко.

"Матиос заигрался. В деле налоговиков первая смерть. По сути убили фигуранта дела - Алексея Ярошенко. Его довели до сердечного приступа. Всего 41 год. В деле нет перспективы, поскольку нет доказательств. Поэтому в ход идёт самая грязь, которая может быть", - заявил он.

Адвокат утверждает, что, по информации близких, на Ярошенко жестко давили из военной прокуратуры, склоняли к сделке со следствием, угрожали уголовным наказаниями ему и его семье.

Как сообщалось, 21 июня Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения Алексею Ярошенко.

"Постановить новое решение, которым ... применить к Ярошенко меру пресечения в виде залога в размере 5 млн. грн", - отметили в суде.

Ярошенко подозревался в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации"), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением") УК Украины.

24 мая правоохранители провели более 400 обысков у налоговиков в 15 областях Украины в рамках антикоррупционной операции.

Полиция собрала доказательства, что налоговая служба при руководстве экс-главы Миндоходив и сборов Александра Клименко нанесла государству ущерб из-за непоступления в бюджет налогов на сумму 95,9 млрд гривен.

В рамках расследования относительно преступной группы экс-президента Виктора Януковича были задержаны 24 бывших руководителей Министерства доходов и сборов.