Луценко: на Грушевського хотіли підірвати вантажівку з військовими

У справі про вибух на вулиці Грушевського в Києві 24 серпня вже є підозрювані.

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко в коментарі журналістам у п'ятницю.

Він також розповів, що вибуховий пристрій кидали у вантажівку з бійцями Збройних Сил, але він відскочив від борту й розірвався, поранивши цивільних, які є родичами Героя України Валерія Чибінєєва.

Луценко також зазначив, що до понеділка в цій справі може бути змінено кваліфікацію.

"Зараз все залежить від деяких юридичних моментів. До понеділка буде правильна кваліфікація", - сказав він.

"Зараз працюють експерти-вибухотехніки, які дадуть чітку кваліфікацію, що це за вибуховий пристрій. Саме від цього залежить і подальша кваліфікація самого складу злочину", - пояснив генпрокурор.

За його словами, цей випадок "ще раз свідчить про необхідність засобів безпеки в столиці воюючої країни".

Як відомо, 24 серпня на вулиці Грушевського стався вибух.

Внаслідок нього постраждали дружина та мати дружини Героя України, командира роти снайперів 79 окремої десантно- штурмової бригади десантних військ ЗСУ Валерія Чибінєєва, а також офіцер 79 ОМБР.

За фактом інциденту розпочато кримінальне провадження за статтею "Замах на умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб".

Сам Чибінєєв вважає, що члени його родини постраждали випадково.

Українська правда