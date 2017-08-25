Луценко: на Грушевского хотели взорвать грузовик с военными

По делу о взрыве на улице Грушевского в Киеве 24 августа уже есть подозреваемые.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в комментарии журналистам в пятницу.

Он также рассказал, что взрывное устройство бросали в грузовик с бойцами Вооруженных Сил, но он отскочил от борта и разорвался, ранив гражданских, которые являются родственниками Героя Украины Валерия Чибинеева.

Луценко также отметил, что к понедельнику в этом деле может быть изменена квалификацию.

"Сейчас все зависит от некоторых юридических моментов. К понедельнику будет правильная квалификация", - сказал он.

"Сейчас работают эксперты-взрывотехники, которые дадут четкую квалификацию, что это за взрывное устройство. Именно от этого зависит и дальнейшая квалификация самого состава преступления", - пояснил генпрокурор.

По его словам, этот случай "еще раз свидетельствует о необходимости мер безопасности в столице воюющей страны".

Как известно, 24 августа на улице Грушевского в Киеве произошел взрыв.

Вследствие него пострадали жена и мать жены Героя Украины, командира роты снайперов 79 отдельной десантно-штурмовой бригады десантных войск ВСУ Валерия Чибинеева, а также офицер 79 ОМБР.

По факту инцидента начато уголовное производство по статье "Покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц".

Сам Чибинеев считает, что члены его семьи пострадали случайно.

Украинская правда