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Луценко: громадянин наддержави намагався вкрасти наші військові секрети

П'ятниця, 25 серпня 2017, 21:59

Близько місяця тому громадянин однієї з наддержав намагався вкрасти українські військові секрети.

Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко в коментарі журналістам у п'ятницю, відповідаючи на питання, чи були спроби іноземних громадян вкрасти військові секрети України за час війни.

"Так. Я вам можу навіть сказати, що в одному з наших ізоляторів перебуває громадянин однієї дуже великої наддержави, це не Росія і не США, який підозрюється СБУ в спробі вкрасти наші військові секрети", - зазначив Луценко.

Він уточнив, що це сталося "десь місяць тому".

Як відомо, нещодавно телеканал CNN оприлюднив відеозапис проведеної в 2011 році українськими спецслужбами операції затримання двох громадян КНДР, які намагалися викрасти в Україні секретну інформацію щодо розробки ракет.

На записі видно, як двоє чоловіків, перебуваючи у гаражному приміщенні, фотографують документи (несправжні, як згодом заявили в СБУ), та їх заарештовують представники сил безпеки. 

На даний момент затримані шпигуни відбувають терміни у в'язниці в Житомирі.

Раніше американське видання The New York Times опублікувало статтю, в якій, посилаючись на слова експерта по ракетам з Міжнародного інституту стратегічних досліджень США Майкла Ельмана відзначало, що успіх запусків ракет Північною Кореєю став можливий через закупівлю на чорному ринку двигунів, можливо, з українського заводу "Південмаш".

У публікації згадується відображений на відео випадок спроби отримання двома шпигунами КНДР інформації про ракетні технології.

Український завод "Південмаш", який колись випускав ці двигуни, заявив, що факти, викладені в публікації NYT, не відповідають дійсності.

Пізніше і сам експерт Майкл Ельман, на якого посилається The New York Times, сказав, що не говорив про причетність української влади до постачання ракетних двигунів в КНДР

Українська правда

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Теми: Луценкошпигунство
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