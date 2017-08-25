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Луценко: гражданин сверхдержавы пытался украсть наши военные секреты

Пятница, 25 августа 2017, 21:59

Около месяца назад гражданин одной из сверхдержав пытался украсть украинские военные секреты.

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко в комментарии журналистам в пятницу, отвечая на вопрос, были ли попытки иностранных граждан украсть военные секреты Украины за время войны.

"Да. Я вам могу даже сказать, что в одном из наших изоляторов находится гражданин одной очень большой сверхдержавы, это не Россия и не США, который подозревается СБУ в попытке украсть наши военные секреты", - отметил Луценко.

Он уточнил, что это произошло "где-то месяц назад".

Как сообщалось, недавно телеканал CNN обнародовал видеозапись проведенной в 2011 году украинскими спецслужбами операции по задержанию двух граждан КНДР, которые пытались похитить в Украине секретную информацию по разработке ракет.

На записи видно, как двое мужчин, находясь в гаражном помещении, фотографируют документы (ложные, как потом заявили в СБУ), и их арестовывают представители сил безопасности.

В настоящий момент задержанные шпионы отбывают сроки в тюрьме в Житомире. 

Ранее американское издание The New York Times опубликовало статью, в которой, ссылаясь на слова эксперта по ракетам из Международного института стратегических исследований США Майкла Эльмана отмечало, что успех запусков ракет Северной Кореей стал возможен из-за закупки на черном рынке двигателей, возможно, с украинского завода "Южмаш".

В публикации упоминается запечатленный на видео случай попытки получения двумя шпионами КНДР информации о ракетных технологиях.

Как сообщалось, украинский завод "Южмаш", который когда-то выпускал эти двигатели, заявил, что факты, изложенные в публикации NYT, не соответствуют действительности.

Позже и сам эксперт Майкл Эльман, на которого ссылается The New York Times, сказал, что не говорил о причастности украинской власти к поставке ракетных двигателей в КНДР.

Украинская правда

Темы: Луценкошпионаж
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