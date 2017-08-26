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Основний склад "Динамо" не поїде до Маріуполя – віце-президент

Субота, 26 серпня 2017, 23:55

Основний склад "Динамо" не поїде до Маріуполя на матч 7-го туру чемпіонату УПЛ.

Про це в коментарі каналу "112 Україна" повідомив віце-президент клубу Андрій Мадзяновський.

За його словами, футболісти тренуються на базі в Конча Заспі.

Якщо ж "Динамо" зарахують технічні поразки за неяку, то кияни оскаржуватиумть таке рішення.

Разом з тим, на сайті "Динамо" оприлюднено заяву про те, що листами від 17.08.17 та 18.08.17 ФК "Динамо" заздалегідь поінформував ФК "Маріуполь" про неможливість за даних умов проводити матчі у Маріуполі, посилаючись, відповідно до вимог Закону та Регламенту безпеки ФІФА, на офіційні рекомендації спецслужб та правоохоронних органів.

Як відомо, віце-президент "Динамо" Андрій Мадзяновський раніше заявив, що "Динамо" не поїде на матч у Маріуполь і подасть до суду в разі зарахування технічної поразки. 

Віце-президент УЄФА Григорій Суркіс виступає проти проведення будь-яких матчів української прем`єр-Ліги в Маріуполі, заявивши, що там небезпечно.

Лідер бойовиків ОРДЛО Олександр Захарченко зробив заяву, що в день матчу 27 серпня будуть припинені усі обстріли в напрямку Маріуполя.

Також відомо, що до Маріуполя на цей матч приїде місія ОБСЄ для гарантій безпеки. 

В СБУ заявили, що направили лист до Федерації футболу України із застереженнями щодо безпеки у Маріуполі для проведення матчу ФК "Маріуполь" - "Динамо".

"Якщо ФФУ вирішить провести матч у Маріуполі, СБУ вживе усіх заходів для забезпечення безпеки проведення футбольної гри", - відзначили в СБУ.

25 серпня футбольний клуб "Маріуполь" звернувся до ФК "Динамо" із закликом провести матч 7-то туру чемпіонату УПЛ в Маріуполі, згідно з регламентом Української Прем'єр-ліги.

"Українська правда" у Threads

Теми: спортМаріуполь
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