Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Основной состав "Динамо" не поедет в Мариуполь - вице-президент

Суббота, 26 августа 2017, 23:55

Основной состав "Динамо" не поедет в Мариуполь на матч 7-го тура чемпионата УПЛ.

Об этом в комментарии каналу "112 Украина" сообщил вице-президент клуба Андрей Мадзяновский.

По его словам, футболисты тренируются на базе в Конча Заспе.

Если же "Динамо" засчитают технические поражения за неявку, то киевляне будут оспаривать такое решение.

Вместе с тем, на сайте "Динамо" обнародовано заявление о том, что письмами от 17.08.17 и 18.08.17 ФК "Динамо" заранее проинформировал ФК "Мариуполь" о невозможности при данных условиях проводить матчи в Мариуполе, ссылаясь, в соответствии с требованиями Закона и Регламента безопасности ФИФА, на официальные рекомендации спецслужб и правоохранительных органов.

Как известно, ранее вице-президент ФК "Динамо" Андрей Мадзяновський заявил, что "Динамо" не поедет на матч в Мариуполь и подаст в суд в случае зачисления технического поражения. 

Вице-президент УЕФА Григорий Суркис также выступает против проведения любых матчей украинской премьер-Лиги в Мариуполе, заявив, что там опасно.

Лидер боевиков ОРДЛО АлександрЗахарченко сделал заявление, что в день матча 27 августа будут прекращены все обстрелы в направлении Мариуполя.

Также известно, что в Мариуполь на этот матч приедет миссия ОБСЕ для гарантий безопасности. 

В СБУ заявили, что направили письмо в ФФУ с предостережением относительно безопасности в Мариуполе для проведения матча ФК "Мариуполь" - "Динамо". 

"Если ФФУ решит провести матч в Мариуполе, СБУ примет все меры для обеспечения безопасности проведения футбольной игры", - отметили в СБУ.

25 августа ФК "Мариуполь" обратился к ФК "Динамо" с призывом провести матч 7-то тура чемпионата УПЛ в Мариуполе, согласно регламенту Украинской Премьер-лиги.

Темы: спортМариуполь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине

фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
спорт
Уимблдон-2023: украинка Киченок вышла в финал в смешанном разряде
Свитолина обыграла первую ракетку мира и вышла в полуфинал Уимблдона
Свитолина обыграла белоруску и во второй раз в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона
Последние новости
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:48
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
Все новости...
Реклама: