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Охоронців Димінського можуть звинуватити в приховуванні злочину

Неділя, 27 серпня 2017, 13:47

Охоронцеві львівського бізнесмена Петра Димінського, який стверджував, що саме він був за кермом "Мерседеса" в момент смертельного ДТП, можуть бути пред'явлені звинувачення в приховуванні злочину.

Про це заявив нардеп, радник глави МВС Антон Геращенко в коментарі телеканалу "112 Україна".

"43-річний охоронець приїхав пізніше на місце аварії і фактично є сам зловмисником, оскільки він сприяє приховуванню злочину. Я думаю, йому будуть пред'явлені звинувачення в приховуванні злочину", - сказав Геращенко.

Крім того, за словами нардепа, аналогічні звинувачення можуть бути пред'явлені ще трьом охоронцям Димінського, які перебували в джипі "Лексус", що супроводжував "Мерседес", який влаштував ДТП, оскільки вони "прекрасно знають, хто насправді був за кермом автомобіля "Мерседес"".

Геращенко наголосив, що на сьогоднішній день Димінський не співпрацює зі слідством, і він досі не повернувся в Україну.

"Ми очікуємо на днях результату ДНК з подушки, яка розкрилася в автомобілі "Мерседес" після цієї трагедії. На подушці залишилися біологічні сліди водія - слиз, кров і т.д., на підставі цих біологічних слідів буде встановлений факт того, хто реально перебував за кермом" , - сказав він, підтвердивши, що це можна з'ясувати без участі самого Димінського.

Геращенко рекомендував Димінському "не займати страусину позицію", а повернутися і дати свідчення слідству.

"Суду буде легше визначати ступінь покарання, якщо буде добровільне каяття і підтримка слідства", - сказав він.

Як відомо, ДТП за участю автомобіля Димінського сталася 18 серпня на трасі М10 Львів-Краковець у селі Ямельня, Яворівського району близько 15:10.

Власник ФК "Карпати" і телеканалу ZIK Петро Димінський був на місці аварії. Відомо, що він часто особисто керує Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР, який став учасником ДТП. Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.

Охоронець бізнесмена заявив, що винуватцем ДТП є він. Галицький районний суд міста Львова заарештував охоронця Димінського.

Поліція встановила відсутність провини охоронця Димінського в ДТП.

Брат загиблої в ДТП дівчини стверджує, що саме Димінський був за кермом Мерседеса в момент аварії.

23 серпня член колегії МВС Антон Геращенко повідомив, що Димінський не прибув на допит у поліцію на 10 ранку середи у справі про смертельну ДТП на Львівщині. За його словами Димінському вручили одразу дві повістки на допит.

Разом з тим, адвокат Димінського стверджує, що той не отримував повісток. 

Українська правда

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Теми: ГеращенкоДТПЛьвів
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