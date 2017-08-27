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Охранников Дыминского могут обвинить в сокрытии преступления

Воскресенье, 27 августа 2017, 13:47

Охраннику львовского бизнесмена Петра Дыминского, который утверждал, что именно он был за рулем "Мерседеса" в момент смертельного ДТП, могут быть предъявлены обвинения в сокрытии преступления.

Об этом заявил нардеп, советник главы МВД Антон Геращенко в комментарии телеканалу "112 Украина".

"43-летний охранник приехал позже на место аварии и фактически является сам злоумышленником, поскольку он содействует сокрытию преступления. Я думаю, ему будут предъявлены обвинения в сокрытии преступления", - сказал Геращенко.

Кроме того, по словам нардепа, аналогичные обвинения могут быть предъявлены еще трем охранникам Дыминского, которые находились в джипе "Лексус", сопровождавшем "Мерседес", который устроил ДТП, поскольку они "прекрасно знают, кто на самом деле был за рулем автомобиля "Мерседес"".

Геращенко подчеркнул, что на сегодняшний день Дыминский не сотрудничает со следствием, и он до сих пор не вернулся в Украину.

"Мы ожидаем на днях результата ДНК с подушки которая раскрылась в автомобиле "Мерседес" после этой трагедии. На подушке остались биологические следы водителя – слизь, кровь и т.д. на основании этих биологических следов будет установлен факт того, кто реально находился за рулем", - сказал он, подтвердив, что это можно выяснить без участия самого Дыминского.

Геращенко рекомендовал Дыминскому "не занимать страусиную позицию", а вернуться и дать показания следствию.

"Суду будет легче определять степень наказания, если будет добровольное раскаяние и поддержка следствия", - сказал он.

Как сообщалось, ДТП с участием автомобиля Дыминского произошло 18 августа на трассе М10 Львов-Краковец в селе Ямельня, Яворивского района около 15:10.

Владелец ФК "Карпаты" и телеканала ZIK Петр Дыминский был на месте аварии. Известно, что он часто лично руководит Mercedes S 65 AMG с государственными номерами АС0277ВР, который стал участником ДТП. Этот автомобиль всегда сопровождает внедорожник охраны, который ездит следом.

Охранник бизнесмена заявил, что виновником ДТП является он. Галицкий районный суд Львова арестовал охранника Дыминского.

Позже полиция установила отсутствие вины охранника Дыминского в ДТП со смертельным исходом на Львовщине.

Брат погибшей в ДТП девушки утверждает, что именно Дыминский был за рулем Мерседеса в момент аварии.

23 августа член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что Дыминский не явился на допрос в полицию на 10 утра среды по делу о смертельное ДТП на Львовщине. По его словам Диминскому вручили сразу две повестки на допрос.

В то же время, адвокат Дыминского отрицает, что тот получал повестки.

Украинская правда

Темы: ГеращенкоДТПЛьвов
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