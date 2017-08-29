Хроніка 29 серпня. Іловайська трагедія змінює хід АТО

Найцікавіше: 2001. Ющенко жаліється на велике его політиків 2014. Колони українських військових розстрілюють під час виходу з Іловайську 2016. Ложкін залишає Адміністрацію президента

2001, середа

"Як мені говорити з моїми колегами з РУХу?... Що їх відрізняє? Те, як будувати Україну? Ні! Як формувати внутрішній курс – ні. Зовнішній курс – ні. ЕГО… ЕГО… ЕГО… Маленька людина, маленький егоїзм. Це те ядро, яке розриває ідею. Я хочу повернути все навпаки". Екс-прем’єр Віктор Ющенко про надмірне его політиків.

2002, четвер

Поки більшість опозиційних сил готуються до масштабних акцій проти діючої влади, в "Нашій Україні" ще дають Кучмі шанс. Партія висунула низку вимог до президента і приєднається до інших опозиціонерів лише у разі ігнорування цих вимог.

2003, п’ятниця

У Криму відбулися таємні збори представників фракцій більшості, на яких вони домовилися після переходу країни до парламентської республіки обрати прем’єром Леоніда Кучму. Про це заявила лідер БЮТ Юлія Тимошенко. "Вони кров'ю підписали, що прем'єром з новими повноваженнями, фактично з нинішніми повноваженнями президента, буде обрано Кучму", - сказала Тимошенко.

2005, понеділок

"Президент і я – одна команда, і це не на одне десятиліття". Прем’єр Юлія Тимошенко запевняє, що чутки про розрив між прем’єром та президентом вигадують представники колишньої влади.

Рівно через тиждень держсекретар Олександр Зінченко виступить з обвинуваченнями в бік "любих друзів" президента, що врешті решт приведе до відставки уряду Тимошенко.

2007, середа

– Лідер БЮТ Юлія Тимошенко звернулася до керівництва країни з проханням відреагувати на купівлю компанією ДТЕК Ріната Ахметова 39,7% акцій "Дніпроенерго", яка є найбільшим українським виробником електроенергетики. "Якщо так далі буде продовжуватись, то навіть якщо буде змінено владу, господарем України залишиться Ахметов", – попередила вона.

– "Діємо за принципом аварійної бригади, що прибула на споруджуваний об'єкт, старий проект якого загублений, а новий ще не створений і, тому доводиться працювати методом спроб і помилок, з величезними витратами і вкрай низькою ефективністю". Арсен Аваков про те, що влада не створила концепції ефективного керування державою.

2008, п’ятниця

– Кримські "регіонали" звертаються до однопартійців у парламенті з проханням внести законопроект про "визнання незалежності Республіки Південна Осетія та Республіки Абхазія". А брюссельський "Центр європейських реформ" радить керівництву ЄС профінансувати низку проектів, які зменшили б залежність кримчан від Чорноморського флоту Росії та створили б серед жителів Сходу альтернативу російському ТБ.

– Україна поки не буде припиняти поставки зброї до Грузії, заявив гендиректор "Укрспецекспорту" Сергій Бондарчук. Держкомпанія експортує в Грузію близько 6% продукції, тоді як в Росію продається близько 28%.

2010, неділя

"Та тільки дві чи три людини викликали на допит. Нічого страшного... В 1937-1938 роках більше 40 тисяч людей репресували. І що? Це навіть не порівняти". Заступник лідера фракції Партії регіонів Михайло Чечетов впевнений, що виклики на допити екс-чиновників з команди Юлії Тимошенко не говорить про репресії опозиції.

2011, понеділок

У Києві продовжують судити Юлію Тимошенко та Юрія Луценка.

Свідки у справі Луценка стверджують, що водій екс-міністра МВС був найнятий без порушення законодавства. Взагалі по справі планують допитати ще 148 осіб.

А прихильники Юлії Тимошенко передали до Адміністрації президента 23 тисячі підписів громадян, які вимагають звільнити екс-прем’єра та припинити репресії. Сама Тимошенко сказала, що передача підписів Януковичу виглядає слабкістю.

2012, середа

– Вищий спецсуд залишив без змін вирок у газовій справі Тимошенко. Печерський райсуд Києва засудив екс-прем’єра на 7 років.

– Влада проведе парламентські вибори 2012 року відносно чесно, впевнений третій президент Віктор Ющенко. Цю приємну для Партії регіонів позицію він висловив в інтерв’ю, яке було розміщено на правах реклами.

2013, четвер

– Україна виконає умови, необхідні для підписання Угоди про асоціацію з ЄС, заявив президент Віктор Янукович. І запевнив, що європейський вибір України не підлягає сумніву.

У МЗС Росії стверджують, що асоціація не містить вигод для України, навпаки веде до деіндустріалізації української економіки. Одночасно з цим російські дипломати переконують, що РФ ніколи не виступала проти європейського вибору України.

– Майже кожен п'ятий українець за останній рік давав хабар. Про це свідчать результати опитування компанії TNS в Україні.

2014, п’ятниця

– Іловайська трагедія. В ніч на п’ятницю президент РФ Володимир Путін звернувся до бойовиків на Сході України із закликом відкрити гуманітарний коридор для українських військовослужбовців, які опинилися в оточенні. У "ДНР" погодилися відкрити коридор для українських бійців, які потрапили в Іловайський котел після вторгнення на українську територію російських військ.

Колони рушили з Іловайську. Але попри гарантіям безпеки проросійськи бойовики та російські військові почали розстрілювати українських бійців впритул.

Вихід з Іловайську привів до найбільших втрат українських військ в АТО та змінив її хід.

– Уряд Німеччини вперше заговорив про військову інтервенцію Росії. У Франції також заявили, що мають докази вторгнення російських військ в Україну.

– Міжнародний валютний фонд ухвалив рішення про виділення Україні другого траншу кредиту у розмірі $1,4 млрд. $1 млрд з них мають відправити на покриття дефіциту держбюджету.

– Розкол у "Батьківщини". Спікер Олександр Турчинов, прем’єр Арсеній Яценюк та екс-секретар РНБО Андрій Парубій не згодні з тим, щоб Юлія Тимошенко очолювала список "Батьківщини" на позачергових парламентських виборах. Про це заявив заступник глави об’єднання Андрій Кожем'якін.

Раніше про розкол у партії розповів глава МВС Арсен Аваков.

2015, субота

– Двоє українських військовослужбовців загинули, ще троє отримали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– В односторонньому порядку Росія розірвала угоду 2004 року з Україною про пряме залізничне і поромне сполучення через порти Кавказ і Крим.

– РБК розповідає, як взимку 2014 року у Москві стався сплеск на ринку елітної нерухомості. Причиною всьому стали екс-чиновники команди Януковича, які втекли від Майдану в Росію. За словами місцевих ріелторів, ті шукали в оренду дуже великі квартири з пишною обробкою в елітних районах Москви.

Друга хвиля підвищеного попиту на елітну оренду з боку українців піднялася у серпні 2014 року: тоді загострилися військові дії на Донбасі та в Москву знову поїхали заможні орендатори.

2016, понеділок

– Один український військовий загинув та ще 9 отримали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Борис Ложкін пішов у відставку з посади глави Адміністрації президента. Проте він буде радником президента та секретарем Національної інвестиційної ради. Новим керівником АП призначений Ігор Райнін, який до того керував Харківською ОДА.

– Британська Financial Times пише про те, що українські політики втрутилися в компанію кандидата в президенти США Дональда Трампа. Мова йде про публікацію чорної бухгалтерії Партії регіонів. Глава передвиборчого штабу Трампа Пол Манафорт пішов у відставку через своє ім’я у цих документах.

Рустем Халілов, для УП