Найголовніше за день

Добірка найважливіших новин за 3 серпня на Українській правді.

Про Кличка. Титулованный украинский боксер Владимир Кличко завершает свою спортивную карьеру.

Про "Енергоатом". Сина колишнього гендиректора НАЕК "Енергоатом" і Южно-Української АЕС Артема Кіма затримали за підозрою в розкраданні 27 млн грн "Енергоатома".

Про Крим. Німецький концерн Siemens може втратити від 100 до 200 мільйонів євро виручки в Росії через скандал з поставками турбін до тимчасово окупованого Криму.

Про санкції проти РФ. Закон "Протидія супротивникам Америки через санкції", підписаний президентом США Дональдом Трампом у середу, передбачає виділення коштів на підтримку енергетичної безпеки України.

Про Розенблата. Народний депутат Борислав Розенблат збирав дані про всі компанії, які отримали ліцензії на видобуток бурштину в Житомирській області.

А його сестра Олена Розенблат, яка є депутатом Новоград-Волинської райради, задекларувала 6,9 млн гривень позики у дружини депутата Жанни й частину житлового будинку в Житомирській області, яку їй подарував депутат.

Про Супрун. В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун отримала українське громадянство відповідно до чинного законодавства України.