Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На армію в наступному році віддадуть не менше 5% ВВП – Турчинов

Середа, 30 серпня 2017, 12:57

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов вважає, що 5% ВВП на оборону – це "аксіома для бюджетної політики" України.

Про це він заявив під час обговорення оборонного бюджету на 2018 рік, повідомляє прес-служби РНБО у середу.

За словами Секретаря РНБО, формування оборонного бюджету відбувається відповідно до Стратегії Національної безпеки України, "і буде не менш ніж 5% від валового внутрішнього продукту".

"Ця позиція стає вже аксіомою для бюджетної політики нашої держави", - сказав він.

Турчинов підкреслив, що оборонний бюджет наступного, 2018 року, вирізнятиметься реалізмом, "де кожна запланована копійка має реальне наповнення".

"Окрім того, відмінністю цього бюджету буде те, що основне його фінансування відбуватиметься з загального фонду, який складатиме близько 156,4 млрд грн. Спеціальний фонд формуватиметься виключно на підставі пропозицій силових міністерств та відомств і складатиме близько 6,3 млрд грн., тобто загальне фінансування повинне бути не менше 162,7 млрд. грн", - заявив Турчинов.

За його словами частина коштів піде на збільшення грошового забезпечення військовослужбовців.

Також Турчинов повідомив, що в Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України передбачено фінансування запровадження новітніх технологій та модернізації провідних оборонних підприємств на рівні 0,5% від ВВП.

Українська правда

Теми: Турчиновармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
Турчинов
Турчинов: Порошенко буде ходити на допити після повернення з-за кордону
Зеленський: Турчинов втратив Крим, а Порошенко Донбас – це моя думка
Турчинов розповів, що просив Медведчука передати Путіну
Останні новини
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
14:27
відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
Усі новини...
Реклама: