На армію в наступному році віддадуть не менше 5% ВВП – Турчинов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов вважає, що 5% ВВП на оборону – це "аксіома для бюджетної політики" України.

Про це він заявив під час обговорення оборонного бюджету на 2018 рік, повідомляє прес-служби РНБО у середу.

За словами Секретаря РНБО, формування оборонного бюджету відбувається відповідно до Стратегії Національної безпеки України, "і буде не менш ніж 5% від валового внутрішнього продукту".

"Ця позиція стає вже аксіомою для бюджетної політики нашої держави", - сказав він.

Турчинов підкреслив, що оборонний бюджет наступного, 2018 року, вирізнятиметься реалізмом, "де кожна запланована копійка має реальне наповнення".

"Окрім того, відмінністю цього бюджету буде те, що основне його фінансування відбуватиметься з загального фонду, який складатиме близько 156,4 млрд грн. Спеціальний фонд формуватиметься виключно на підставі пропозицій силових міністерств та відомств і складатиме близько 6,3 млрд грн., тобто загальне фінансування повинне бути не менше 162,7 млрд. грн", - заявив Турчинов.

За його словами частина коштів піде на збільшення грошового забезпечення військовослужбовців.

Також Турчинов повідомив, що в Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України передбачено фінансування запровадження новітніх технологій та модернізації провідних оборонних підприємств на рівні 0,5% від ВВП.

Українська правда