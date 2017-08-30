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На армию в следующем году отдадут не менее 5% ВВП – Турчинов

Среда, 30 августа 2017, 12:57

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что 5% ВВП на оборону - это "аксиома для бюджетной политики" Украины.

Об этом он заявил во время обсуждения оборонного бюджета на 2018 год, сообщает пресс-служба СНБО в среду.

По словам Секретаря СНБО, формирования оборонного бюджета происходит согласно Стратегии национальной безопасности Украины, "и будет не менее 5% от валового внутреннего продукта".

"Эта позиция становится уже аксиомой для бюджетной политики нашего государства", - сказал он.

Турчинов подчеркнул, что оборонный бюджет следующего, 2018 года, будет отличаться реализмом, "где каждая запланирована копейка имеет реальное наполнение".

"Кроме того, отличительной чертой этого бюджета является то, что основная его финансирование будет происходить по общему фонду, который будет составлять около 156, млрд грн. Специальный фонд будет формироваться исключительно на основании предложений силовых министерств и ведомств и составит около 6,3 морд грн, т.е. общее финансирование должно быть не менее 162,7 млрд грн", - заявил Турчинов.

По его словам часть средств пойдет на увеличение денежного обеспечения военнослужащих.

Также Турчинов сообщил, что в Концепции развития сектора безопасности и обороны Украины предусмотрено финансирование внедрения новейших технологий и модернизации ведущих оборонных предприятий на уровне 0,5% от ВВП.

Украинская правда

Темы: Турчиновармия
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