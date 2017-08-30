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Шуфрич хоче взяти свого сина на поруки

Середа, 30 серпня 2017, 13:37

Народний депутат з фракції "Опозиційний блок" Нестор Шуфрич готовий взяти свого сина Нестора на поруки.

Про це під час судового засідання 30 серпня заявили адвокати Шуфрича-молодшого, де йому обирають міру запобіжного заходу.

"Ось заява Нестора Шуфрича про бажання взяти підозрюваного на поруки. Нестор Іванович є людиною, яка заслуговує довіри", – сказав адвокат.

 
На засідання прибули всі Шуфричі

У свою чергу депутат Шуфрич, який присутній у судовій залі, попросив суддю задовольнити його клопотання.

"Прошу врахувати це клопотання сторони захисту і задовольнити його", – сказав нардеп.

 
Нестор Несторович Шуфрич -  винуватець ДТП

Як відомо, 30 серпня Шевченківський районний суд обирає міру запобіжного заходу Нестору Шуфричу, який скоїв ДТП 26 серпня.

29 серпня поліція оголосила про підозру синові нардепа Нестору Шуфричу-молодшому.

У суботу ввечері в Києві Нестор Несторович Шуфрич на автомобілі Bentley на пішохідному переході скоїв наїзд на перехожого, постраждалого госпіталізували з численними травмами. Першу допомогу чоловікові надав син головного рабина України Моше Асмана.

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху" Кримінального кодексу.

27 серпня радник глави МВС Антон Геращенко заявив, що суд може призначити синові нардепа Нестора Шуфрича умовне покарання і великий штраф.

Згідно з інформацією ЗМІ, постраждалому 31-річному Олексію Мельниченку зробили кілька операцій.

Роман Кравець, Валентина Романенко, УП

Теми: ШуфричсудДТП
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