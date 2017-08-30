Шуфрич хочет взять своего сына на поруки

Народный депутат из фракции "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич готов взять своего сына Нестора на поруки.



Об этом во время судебного заседании 30 августа заявили адвокаты Шуфрича-младшего, где ему выбирают меру пресечения.



"Вот заявление Нестора Шуфрича о желании взять подозреваемого на поруки. Нестор Иванович является человеком, который заслуживает доверия", - сказал адвокат.

На заседание прибыли все Шуфричи

"У свою чергу депутат Шуфрич, який присутній у судовій залі, попросив суддю задовольнити його клопотання. ">В свою очередь депутат Шуфрич, который присутствует в зале, попросил судью удовлетворить его ходатайство.



"Прошу учесть это ходатайство стороны защиты и удовлетворить его", - сказал нардеп.



Нестор Несторович Шуфрич - виновник ДТП

Как известно, 30 августа Шевченковский районный суд избирает меру пресечения Нестору Шуфричу, который совершил ДТП в Киеве 26 августа.

29 августа полиция объявила о подозрении сыну нардепа Нестору Шуфричу-младшему.

В субботу вечером Нестор Несторович Шуфрич на автомобиле Bentley на пешеходном переходе совершил наезд на пешехода, пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами. Первую помощь мужчине предоставил сын главного раввина Украины Моше Асман.

27 августа советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что суд может назначить сыну нардепа Нестора Шуфрича условное наказание и большой штраф.

Согласно информации СМИ, пострадавшему 31-летнему Алексею Мельниченко сделали несколько операций.

Роман Кравец, Валентина Романенко, УП