Поляков зібрався до психіатра

Нардеп від "Народного фронту" Максим Поляков заявив про намір пройти психіатричну експертизу 4 вересня.

Про це він повідомив журналістам, передає "Укрінформ".

Відповідаючи на запитання щодо висловлювань директора НАБУ Артема Ситника, Поляков зазначив: "Він (Ситник - ред.) заявив, що я психічно хворий. Хочу сказати, що в понеділок хочу пройти психіатричну експертизу, щоб було зрозуміло, хворий Поляков на голову чи ні".

Як повідомлялося, наприкінці липня Поляков звернувся до Генпрокуратури з вимогою почати кримінальне провадження за фактом перешкоджання його депутатській діяльності співробітниками НАБУ, а також передав туди матеріали про зловживання службовим становищем директором НАБУ Артемом Ситником.

За словами Полякова, у нього є "фантастична, скажена" інформація після якої "будь-який керівник НАБУ повинен, як мінімум, написати заяву і скласти повноваження".

У свою чергу Ситник назвав звинувачення на його адресу від Полякова випадком, гідним уваги психіатра.

Як відомо, народний депутат Максим Поляков є фігурантом справи щодо незаконного видобутку бурштину.

Крім нього у "бурштиновій справі" фігурує народний депутат Борислав Розенблат, із якого парламент теж зняв недоторканність.

Солом'янський районний суд Києва обрав для Полякова заставу розміром 304 тисячі гривень і зобов'язав носити електронний браслет, а також здати всі закордонні паспорти. Поляков вніс заставу.

Правоохоронці змогли надягти браслет на Полякова лише з п'ятої спроби.

Сам нардеп звинувачує НАБУ у незаконному прослуховуванні низки високопосадовців та в провокаційних діях щодо нього самого.