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4 канали медіагрупи "Інтер" попередили про нестачу української мови

Четвер, 31 серпня 2017, 19:47
4 канали медіагрупи Інтер попередили про нестачу української мови

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення за результатами позапланових перевірок винесла попередження 4 каналам за порушення вимог законодавства щодо частки передач українського та іноземного виробництва.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Нацради.

Йдеться про канали "Інтер", "НТН", "Піксель TV" і "Enter-фільм".

"Моніторинг телеканалів в лютому - березні 2017 року було зафіксував порушення закону України "Про телебачення і радіомовлення", оскільки в проміжку часу між 07:00 і 23:00 не було дотримано пропорції між українськими та іноземними передачами", - йдеться у повідомленні.

Вказується, що відповідно до закону передачі європейського виробництва, а також США і Канади повинні становити не менше 70% відсотків загального тижневого обсягу мовлення, в тому числі не менше 50% загального тижневого обсягу мовлення - передачі українського виробництва.

"Однак, в ефірі телеканалу "Інтер" частка передач європейського виробництва, а також США і Канади становила 57% загального тижневого обсягу мовлення.

В ефірі "НТН" вона становила 56,8%, а частка передач українського виробництва - 32% загального тижневого обсягу мовлення", - повідомили в Нацраді.

"Відповідно частки передач європейського і українського виробництва телеканалу "Піксель TV" становили 66,4% і 24,7%, а телеканалу ""Enter-фільм"- 37% і 22% загального тижневого обсягу мовлення", - додали у відомтсві.

Національна рада зобов'язала компанії протягом місяця привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства.

"Інтер Медіа Груп" - одна з найбільших українських медіагруп, в яку входять телеканали "Інтер", "НТН", "К1", "К2", "Мега", "Піксель", Zoom, "Enter-фільм", "Інтер + ".

Українська правда

Теми: ЗМІтелебаченнямова
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