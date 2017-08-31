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4 канала медиагруппы "Интер" предупредили о недостатке украинского языка

Четверг, 31 августа 2017, 19:47
4 канала медиагруппы Интер предупредили о недостатке украинского языка

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания по результатам внеплановых проверок вынесла предупреждение 4 каналам за нарушение требований законодательства относительно доли передач украинского и иностранного производства.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацсовета.

Речь идет о каналах "Интер", "НТН", "Пиксель TV" и "Enter-фильм".

"Мониторинг телеканалов в феврале – марте 2017 было зафиксировано нарушение Закона Украины "О телевидении и радиовещании", поскольку в промежутке времени между 07:00 и 23:00 не были соблюдены пропорции между украинскими и иностранными передачами", - говорится в сообщении.

Указывается, что в соответствии с законом передачи европейского производства, а также США и Канады должны составлять не менее 70% процентов общего недельного объема вещания, в том числе не менее 50% общего недельного объема вещания - передачи украинского производства.

"Однако, в эфире телеканала "Интер" доля передач европейского производства, а также США и Канады составляла 57% общего недельного объема вещания.

В эфире "НТН" она составляла 56,8%, а доля передач украинского производства - 32% общего недельного объема вещания ", - сообщили в Нацсовете.

"Согласно части передач европейского и украинского производства телеканала "Пиксель TV" составляли 66,4% и 24,7%, а телеканала" "Enter-фильм" - 37% и 22% общего недельного объема вещания", - добавили в видомтсва.

Национальный совет обязал компании в течение месяца привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства.

"Интер Медиа Групп" - одна из крупнейших украинских медиагруппы, в которую входят телеканалы "Интер", "НТН", "К1", "К2", "Мега", "Пиксель", Zoom, "Enter-фильм", "Интер + ".

Украинская правда

Темы: СМИтелевидениеязык
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