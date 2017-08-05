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Захарченко каже, що дискусія про "Малоросію" триває

Субота, 5 серпня 2017, 13:51

Ватажок бойовиків ОРДО Олександр Захарченко заявив, що "дискусія про створення "Малоросії" триває".

Про це Захарченко заявив на молодіжному форумі, пише РІА Новости.

"Цей проект обговорюється вже на рівні політтехнологів, союзних експертів. Це тема для дискусії. Ми отримали вже мільйони пропозицій, реплік, критики багато було", - заявив він і додав, що критика "стосувалася самої назви нової держави, місцезнаходження столиці".

Як відомо, у липні Захарченко запропонував замість України створити державу Малоросію.

Ватажки бойовиків з окупованих територій Луганської області заявили, що участі у цьому не беруть

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що ідея Захарченко особистою ініціативою і нагадав, що РФ прихильна мінським угодами.

У свою чергу президент Порошенко заявив, що Захарченко - не політик, а маріонетка Кремля.

Російський проект окупації територій Донецької і Луганської областей називали "Новоросією". У Росії планували, що він буде включати території Миколаївської, Херсонської та інших областей, але оскільки це не вдалося, цей проект був закритий.

"Українська правда" в Threads

Теми: ДНРРосіяДонбас
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