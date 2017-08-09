У СБУ розповіли подробиці обшуків у Страна.ua

У СБУ підтвердили, що СБУ проводить у Києві в редакції видання "Страна.ua" та деяких журналістів обшуки.

"СБУ проводить санкціоновані судом обшуки у редакції Інтернет-видання "Страна.ua" та за місцями проживання деяких журналістів", - повідомила на своїй сторінці Facebook Олена Гітлянська.

"Слідчі дії відбуваються у рамках кримінального провадження, відкритого за фактом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 328 Кримінального кодексу України (розголошення державної таємниці).



Співробітники спецслужби під час здійснення слідчих дій перевіряють комп’ютерну техніку на наявність матеріалів, які становлять державну таємницю", - зазначила вона.

"Сайт Інтернет-видання "Страна.ua" працює у штатному режимі", - додала Гітлянська.

Страна.ua

"Українській правді" також стало відомо, що обшуки мали проводитись у у чотирьох журналістів, однак двох не було вдома, тому обшуки відбуваються лише у двох.

В коментарі "Українській правді" журналістка видання Валерія Івашкіна повідомила, що обшуки мали провести у Олександра Тимошенка та у Юлії Рябчун. Проводяться ж обшуки у Вероніки Кифичак та Кирила Малишева.

"Одночасно у них вдома почалися обшуки. До Вероніки прийшли о 9:15. Вилучають техніку, особисту переписку, яка до справи не має відношення. У мами журналістки вилучили планшет. Загалом за однією адресою, де я перебуваю, вилучили ноут, ще один нетбук, два планшети, навіть електронну книгу. Вилучили флешку, навіть диски мами з записами, як робити масаж. Телефони не вилучають", - зазначила Івашкіна.

"Слідчі прийшли у супроводі "своїх" понятих, які приїхали на тому ж самому автомобілі. Поняті стоять і спостерігають, жодних питань не задають", - додала Івашкіна.

"Я вважаю, що таким чином намагаються залякати і заблокувати роботу редакції", - додала вона.

Як відомо, раніше стало відомо, що в офісі "Страни.ua" тільки що почався обшук, також обшуки проходять в квартирах двох журналістів видання.

Як відомо, 1 серпня сталдо відомо, що Служба безпеки виявила на флешці, вилученій у головного редактора "Страна.ua" Ігоря Гужви, секретну інформацію Міністерства оборони.

Гужва заперечує заяву СБУ про те, що у нього нібито вилучили флешку із секретною інформацією Міноборони.

22 червня поліція провела обшуки в офісі "Страна.ua".

24 червня Шевченківський райсуд Києва за підозрою у вимаганні обрав для Гужви запобіжний захід у вигляді утримання під вартою та призначив заставу в сумі 544 тис. гривень.

27 червня Гужва вийшов зі слідчого ізолятора після внесення за нього застави.

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Оксана Коваленко, УП