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В офісі та у журналістів Страни.ua проводять новий обшук

Середа, 9 серпня 2017, 10:22

В офісі "Страни.ua" тільки що почався обшук, також обшуки проходять в квартирах двох журналістів видання.

Про це повідомляє видання.

Дозвіл на обшук видав Печерський райсуд Києва.

Як йдеться в ухвалі суду, обшук йде у справі про "розголошення державної таємниці".

Інформації про те, у кого саме обшуки, поки немає.

"Це нова справа, яка фабрикується проти нас СБУ", - заявили в редакції.

Як відомо, 1 серпня сталдо відомо, що Служба безпеки виявила на флешці, вилученій у головного редактора "Страна.ua" Ігоря Гужви, секретну інформацію Міністерства оборони.

Гужва заперечує заяву СБУ про те, що у нього нібито вилучили флешку із секретною інформацією Міноборони.

22 червня поліція провела обшуки в офісі "Страна.ua".

24 червня Шевченківський райсуд Києва за підозрою у вимаганні обрав для Гужви запобіжний захід у вигляді утримання під вартою та призначив заставу в сумі 544 тис. гривень.

27 червня Гужва вийшов зі слідчого ізолятора після внесення за нього застави.

Читайте також: Власна "Страна". Що відомо про справу Ігоря Гужви

Українська правда

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Теми: ЗМІСБУобшукиГужва
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