Конгрес національних громад закликає посилити тиск на РФ через вирок Чийгозу

Конгрес національних громад України закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Російську Федерацію і окупаційну владу Криму через обвинувальний вирок Ахтему Чийгозу.

Про це йдеться у заяві Конгресу, яку оприлюднив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Конгрес національних громад України констатує, що обвинувальний вирок є політично мотивованим, неправомочним з точки зору права і заснованим на неправдивих свідченнях," – зазначено в заяві.

Крім того, в Конгресі кажуть, що репресії і насильство в окупованому Криму носять системний характер і служать інструментом залякування і контролю над населенням для російської окупаційної влади в Криму.

"Справа Ахтема Чийгоза носить в цьому контексті особливий, показовий характер – і одночасно є яскравою ілюстрацією правового нігілізму і цинізму окупаційної влади", – наголосили автори звернення.

Конгрес також оприлюднив заклик зробити можливою роботу українських і міжнародних моніторингових та правозахисних місій в Криму.

"Ми вимагаємо скасування вироку і негайного звільнення Ахтема Чийгоза та інших політв'язнів," – підсумовують у конгресі.

Конгрес національних громад — всеукраїнська організація, що об'єднує національні громади України: румунську, польську, литовську, естонську, молдавську, болгарську, німецьку, татарську, ромську, вірменську, угорську, єврейську.

Конгрес проводить активну роботу щодо інтеґрації національних меншин України в українське суспільство.

Як повідомлялося, 11 вересня російський суд в Криму присудив одному з лідерів кримських татар Ахтему Чийгозу 8 років колонії суворого режиму.

Раніше, підбиваючи підсумки засідання суду 7 серпня, Полозов висловив припущення, що Чийгоза посадять на 6-7 років.

На думку адвоката, після винесення вироку російська влада "використовуватимуть цей факт у політичних торгах". Прокурор встигла попросити суд покарати Чийгоза 8 роками колонії.

Ахтема Чийгоза затримали у січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі з партії "Русское единство".

Російська влада анексованого Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень.

Вранці 11 вересня до Верховного суду Криму, де повинні були винести вирок у справі одного з лідерів Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза, стягнули поліцію і встановили металошукачі.

Прокуратура АРК 11 вересня оголосила підозру справжньому винуватцю у "справі Чийгоза".