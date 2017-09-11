Конгресс национальных общин призывает усилить давление на РФ из-за приговора Чийгозу

Конгресс национальных общин Украины призвал международное сообщество усилить давление на Российскую Федерацию и оккупационные власти Крыма из-за обвинительного приговора Ахтему Чийгозу.

Об этом говорится в заявлении Конгресса, которое опубликовал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Конгресс национальных общин Украины констатирует, что обвинительный приговор является политически мотивированным, неправомочным с точки зрения права и основанным на ложных показаниях", - говорится в заявлении.

Кроме того, в Конгрессе говорят, что репрессии и насилие в оккупированном Крыму носят системный характер и служат инструментом запугивания и контроля над населением для российской оккупационной власти в Крыму.

"Дело Ахтема Чийгоза носит в этом контексте особый, показательный характер - и одновременно является яркой иллюстрацией правового нигилизма и цинизма оккупационной власти", - отметили авторы обращения.

Конгресс также обнародовал призыв сделать возможной работу украинских и международных мониторинговых и правозащитных миссий в Крыму.

"Мы требуем отмены приговора и немедленного освобождения Ахтема Чийгоза и других политзаключенных", - подытоживают в Конгрессе.

Конгресс национальных общин - всеукраинская организация, объединяющая национальные общины Украины: румынский, польский, литовский, эстонский, молдавский, болгарский, немецкий, татарский, ромский, армянский, венгерский, еврейский.

Конгресс проводит активную работу по интеграции национальных меньшинств Украины в украинское общество.

Как сообщалось, 11 сентября российский суд в Крыму приговорил одного из лидеров крымских татар Ахтема Чийгоза к 8 годам колонии строгого режима.

Ранее, подводя итоги заседания суда 7 августа, Полозов высказал предположение, что Чийгоза посадят на 6-7 лет.

По мнению адвоката, после вынесения приговора российские власти "будут использовать этот факт в политических торгах".

Прокурор успела попросить суд наказать Чийгоза 8 годами колонии.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство".

Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

"Дело Чийгоза" российский суд рассматривает в рамках "дела 26 февраля" после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

Утром 11 сентября к Верховному суду Крыма, где должны были вынести приговор по делу одного из лидеров Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза, стянули полицию и установили металлоискатели.

Прокуратура АРК 11 сентября объявила подозрение настоящему виновнику в "деле Чийгоза".