РФ хоче ввести миротворців на Донбас для охорони ОБСЄ на півроку

Росія пропонує створити озброєну стрілецькою зброєю місію ООН для захисту спостерігачів ОБСЄ на сході України на початковий період в шість місяців після відводу військ і військової техніки від лінії зіткнення.

Про це повідомляє "ТАСС" з посиланням на підготовлений Росією проект резолюції Ради Безпеки ООН.

Відповідно до документа, запропонована Місія ООН по сприянню охороні спостерігачів ОБСЄ на південному сході України буде заснована "після повного розведення сил і засобів сторін від фактично існуючої лінії зіткнення на період шість місяців", а її глава "буде доповідати безпосередньо генеральному секретарю" ООН Антоніу Гутеррішу.

У разі прийняття документа генсеку ООН буде доручено "негайно почати підготовчу роботу і якомога швидше представити Радбезу на розгляд та затвердження докладні рекомендації щодо чисельності та національного складу" майбутньої місії, а також її повноважень.

Ці рекомендації, підкреслюється в тексті, повинні бути узгоджені з урядом України і з представниками окупованих територій.

Як відомо, президент Петро Порошенко 7 вересня заявив, що миротворча місія ООН має діяти на всій території Донбасу, а не лише на лінії зіткнення, у місії не повинно бути росіян, не може йтися про погодження її введення з бойовиками, також вона не має означати скасування чи ослаблення антиросійських санкцій.

5 вересня Путін заявив, що доручає міністру закордонних справ РФ внести до Ради безпеки ООН резолюцію щодо миротворців на Донбасі, але на свій манер.

За твердженням Путіна, миротворці можуть перебувати лише на лінії розмежування сторін – для забезпечення безпеки місії ОБСЄ. Крім того, ввести миротворців на схід України можна лише після розведення сторін і відведення важкої техніки, і лише за узгодженням із представниками т. зв "ДНР" і "ЛНР".

Того ж дня Росія направила проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі генсекретарю ООН та голові Ради безпеки ООН.

Представники України у тристоронній контактній групі щодо вирішення конфлікту на Донбасі заявили, що Путін підміняє поняття і знецінює саму ідею миротворців.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що присутність росіян у миротворчій місії неможлива, як і переговори на цю тему з проросійськими бойовиками.

В України готова своя резолюція про миротворців, заявив представник України при ООН Володимир Єльченко.

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