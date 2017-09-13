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РФ хочет ввести миротворцев на Донбасс для охраны ОБСЕ на полгода

Среда, 13 сентября 2017, 06:06

Россия предлагает создать вооруженную стрелковым оружием миссию ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины на первоначальный период в шесть месяцев после отвода войск и военной техники от линии соприкосновения.

Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на подготовленный Россией проект резолюции Совета Безопасности ООН.

В соответствии с документом, предложенная Миссия ООН по содействию охране наблюдателей ОБСЕ на юго-востоке Украины будет учреждена "после полного разведения сил и средств сторон от фактически существующей линии соприкосновения на период шесть месяцев", а ее глава "будет докладывать непосредственно генеральному секретарю" ООН Антониу Гутерришу.

В случае принятия документа генсеку ООН будет поручено "незамедлительно начать подготовительную работу и как можно скорее представить Совбезу на рассмотрение и утверждение подробные рекомендации в отношении численности и национального состава" будущей миссии, а также ее полномочий.

Эти рекомендации, подчеркивается в тексте, должны быть согласованы с правительством Украины и с представителями оккупированных территорий.

Как известно, президент Петр Порошенко 7 сентября заявил, что миротворческая миссия ООН должна действовать на всей территории Донбасса, а не только на линии соприкосновения, в миссии не должно быть россиян, не может и речи идти о согласовании ее введения с боевиками, также она не должна означать отмену или ослабление антироссийских санкций.

5 сентября Путин поручил министру иностранных дел РФ внести в Совет безопасности ООН резолюцию по миротворцам на Донбассе, но на свой манер.

По утверждению Путина, миротворцы могут находится только на линии разграничения сторон – для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ. Кроме того, ввести миротворцев на восток Украины можно только после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и только по согласованию с представителями т. н "ДНР" и "ЛНР".

В тот же день Россия направила проект резолюции о размещении миротворцевна Донбассе генсекретарю ООН и главе Совета безопасности ООН.

Представители Украины в трехсторонней контактной группе по решению конфликта на Донбассе заявили, что Путин подменяет понятия и обесценивает саму идею миротворцев.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что присутствие россиян в миротворческой миссии невозможно, как и переговоры на эту тему с пророссийскими боевиками.

У Украины готова своя резолюция по миротворцам, заявил представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

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Игры в дипломатию. Почему Путин заговорил о миротворцах на Донбассе

Темы: РосcиямиротворцыДонбасс
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