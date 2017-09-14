Стало известно, когда суд попытается арестовать Лавриновича
Четверг, 14 сентября 2017, 15:00
Суд рассмотрит ходатайство об аресте бывшего министра юстиции Александра Лавриновича в четверг, 14 августа.
Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.
По ее данным, слушание назначено на 17:00 в Печерском районном суде Киева.
В ГПУ напомнили, что Лавринович подозревается в "действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти".
Как сообщалось, 13 сентября министру времен Януковича вручили копию ходатайства прокуратуры о его аресте.
При этом Лавринович заявил, что не намерен уезжать из Украины.
Украинская правда