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Суд зупинив екстрадицію брата Саакашвілі з України

П'ятниця, 15 вересня 2017, 14:06

Печерський райсуд Києва відкрив провадження у адміністративній справі за позовом брата Михайла Саакашвілі Давіда про скасування рішення про його примусове повернення з України.

Про це у п'ятницю повідомляє прес-служба партії "Рух нових сил".

Вказується, що розгляд справи призначили на 19 вересня в приміщенні Печерського райсуду.

"Витребувати у Печерського районного відділу Головного управління державної міграційної служби у місті Києві матеріали, що стали підставою для прийняття рішення про примусове повернення Давіда Саакашвілі, громадянина Грузії, 1973 року народження, в країну походження або третю країну", — йдеться в ухвалі суду.

Іншою ухвалою суд зупинив дію рішення Печерського районного відділу Державної міграційної служби від 2 вересня 2017 року про примусове повернення з України Давіда Саакашвілі до 17 вересня.

Як відомо, 2 вересня екс-голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі повідомив, що представники МВС затримали його брата Давида та доправили до Печерського райвідділу ДМС. 

Директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко заявив, що співробітники Нацполіції в Києві доставили Давида Саакашвілі до органів Державної міграційної служби з тим, щоб він покинув територію України, оскільки його дозвіл на проживання було анульовано на підставі того, що раніше його позбавили дозволу на роботу в Україні.

Згодом Давида Саакашвілі випустили з райвідділа ДМС, оскільки він не є затриманим та до нього не застосовували примусу.

У партії "Рух нових сил" заявили, що інцидент з братом Саакашвілі є "тиском на родичів політичних опонентів влади".   

Водночас Державна міграційній служба України заявила, що Давид Саакашвілі має залишити територію України, інакше його за рішенням суду може бути примусово видворено до країни громадянської належності.

"Українська правда" у Threads

Теми: судСаакашвіліГрузія
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