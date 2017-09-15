Суд остановил экстрадиции брата Саакашвили из Украины

Печерский райсуд Киева открыл производство по административному делу по иску брата Михаила Саакашвили Давида об отмене решения о его принудительном возвращении из Украины.



Об этом в пятницу сообщает пресс-служба партии "Рух новых сил".



Указывается, что рассмотрение дела назначено на 19 сентября в помещении Печерского райсуда.



"Истребовать у Печерского районного отдела Главного управления государственной миграционной службы в городе Киеве материалы, послужившие основанием для принятия решения о принудительном возвращении Давида Саакашвили, гражданина Грузии, 1973 года рождения, в страну происхождения или третью страну", - говорится в постановлении суда.



Другим постановлением суд остановил действие решения Печерского районного отдела Государственной миграционной службы от 2 сентября 2017 о принудительном возвращении из Украины Давида Саакашвили до 17 сентября.



Как известно 2 сентября экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили сообщил, что представители МВД задержали его брата Давида и доставили в Печерский райотдел ДМС.



Директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко заявил, что сотрудники Нацполиции в Киеве доставили Давида Саакашвили в органы Государственной миграционной службы с тем, чтобы он покинул территорию Украины, поскольку его вид на жительство был аннулирован на основании того, что ранее его лишили разрешения на работу в Украине.



Впоследствии Давида Саакашвили выпустили из райотдела ДМС, поскольку он не является задержанным и к нему не применяли принуждения.



В партии "Движение новых сил" заявили, что инцидент с братом Саакашвили является "давлением на родственников политических оппонентов власти".



В то же время Государственная миграционная служба Украины заявила, что Давид Саакашвили должен покинуть территорию Украины, иначе его по решению суда может быть принудительно выдворены в страну гражданской принадлежности.